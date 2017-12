Bitcoin nedir nasıl alınır Bitcoin TL Dolar fiyatları 19 Aralık 2017 ne kadar? İşte güncel fiyatlar Bitcoin nedir nasıl alınır ne kadar Bitcoin (BTC) TL Dolar fiyatlarında yeni rekor! İşte güncel fiyatlar haberimizde yer alıyor. Bitcoin yeni rekoru ne kadar oldu? Milyonlarca vatandaş bitcoin çılgınlığına şaşırıyor. Bitcoin son dakika fiyatlarını merak ediyor. Bitcoin kripto para piyasasında son durum ne oldu? 19 Aralık 2017 Bitcoin Dolar fiyatı değişimi bugün %0,2600 iken değeri 19.016.30 Bitcoin TL fiyatı değişimi % 0,2603 iken değeri 72.916.10’dur. Peki son dönemlerde pek çok kullanıcının yer aldığı bu dünyada dikkat etmeniz gerekenler neler? Bitcoin nasıl alınır? Bitcoin madenciliği nasıl yapılır? Bitcoin işlemleri nasıl güvenli bir şekilde yapılır? Bitcoin alım satım nasıl yapılır? Bitcoin çılgınlığı dur durak bilmiyor. Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, nisan ayında Arjantin’de düzenlenecek G20 Zirvesi’nde Bitcoin’in de tartışılması gerektiğini söyledi. Bruno Le Maire, G20 Zirvesi’nde gündemdeki en gözde kripto para birimi olan Bitcoin’in nasıl denetleneceği hakkında bir müzakere yapılması gerektiğini vurguladı. Peki son günlerde rekor üstüne rekor kıran bitcoin ne ifade ediyor? Bitcoin'i almak için ne yapmak gerekiyor? Gerçekten güvenilir bir yatırım aracı mı? Yoksa her şeyden öte bitcoin her an patlamaya hazır bir balon mu? İşte merakla araştırılan Bitcoin nedir? Bitcoin Dolar ve Bitcoin TL fiyatları 19 Aralık haberimizde yerini alıyor.

0 x Bitcoin nedir nasıl alınır ne kadar Bitcoin (BTC) TL Dolar fiyatlarında yeni rekor! İşte güncel fiyatlar haberimizde yer alıyor. Milyonlarca vatandaş Bitcoin son dakika fiyatlarını merak ediyor. Bitcoin değeri ne kadar oldu? Bitcoin fiyatında şu ana kadar yaşanan yükselişi tahmin edebilen isimler arasında yer alan bağımsız araştırma şirketi Standpoint Research'un kurucusu Ronnie Moas, Bitcoin fiyatını 6 haneli rakamlara doğru yükselmeye devam edeceğini söyledi. Peki insanlar neden bitcoin kullanıyor? Değerini her geçen gün artıran, ama tahmin edilebilir seyri olmadığı için aynı zamanda büyük risk içeren bitcoin, sadece bir yıl gibi bir sürede değerini 20 kat arttırdığından daha dikkat çekici bir hale geldi. Öncelikle bitcoin'in riskli bir yatırım aracı olduğunu, döviz ve altın gibi ayrı bir yatırım aracı olarak şu aşamada görülmemesi gerekiyor. 19 Aralık 2017 Bitcoin Dolar fiyatı değişimi bugün %0,2600 iken değeri 19.016.30 Bitcoin TL fiyatı değişimi % 0,2603 iken değeri 72.916.10’dur. İşte çok merak edilen ve araştırılan Bitcoin nedir nasıl alınır ne kadar Bitcoin (BTC) TL Dolar fiyatları sorularının yanıtları ve 19 Aralık 2017 Bitcoin fiyatları güncel haberimizde! Standpoint Research'un kurucusu Ronnie Moas’tan ‘’Bitcoin’’ açıklaması "300-400 BİN DOLARA ULAŞACAK" Bitcoin fiyatında şu ana kadar yaşanan yükselişi tahmin edebilen isimler arasında yer alan bağımsız araştırma şirketi Standpoint Research'un kurucusu Ronnie Moas, Bitcoin fiyatını 6 haneli rakamlara doğru yükselmeye devam edeceğini söyledi. Bitcoin fiyatının kendisinin al tavsiyesi verdiği Temmuz ayından bu yana yüzde 500 artarak 20.000 dolar seviyelerine geldiğini belirten Moas, "Bu noktadan yüzde 500 dapha yükseliş bekliyorum" diye konuştu. Moas, "Bitcoinde fiyat benim görüşüme göre 300-400 bin dolara ulaşacak, Bitcoin dünyanın en değerli parası olacak. Dünyada ne kadar altın olduğunu bilmiyorum. Ancak ne kadar Bitcoin olduğunu biliyoruz. Gelecek 2 yılda 300 milyon insan birkaç milyon bitcoini almaya çalışacaklar. Artan talep doğal olarak fiyatı yukarı çekecek" dedi. Ancak herkes bu görüşe katılmıyor. OCBC'nin varlık yönetim bölümü başkan yardımcısı Vasu Menon yaptığı değerlendirmede, "Bitcoinin riskli olduğunu düşünüyoruz. Bitcoinde bu rallinin yaşanmasını destekleyen güçlü temel yönlendiriciler görmüyorum" diye konuştu. 19 ARALIK 2017 BİTCOİN TL DOLAR FİYATLARI G20 ZİRVESİ’NDE BITCOİN MASAYA YATIRILACAK Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, nisan ayında Arjantin’de düzenlenecek G20 Zirvesi’nde Bitcoin’in de tartışılması gerektiğini söyledi. Bruno Le Maire, G20 Zirvesi’nde gündemdeki en gözde kripto para birimi olan Bitcoin’in nasıl denetleneceği hakkında bir müzakere yapılması gerektiğini vurguladı. BİTCOİN NEDİR? Bitcoin, 2009 yılından bu yana aktif olarak kullanılan bir sanal para birimidir. Kısaltması BTC olarak belirlenmiştir. Bitcoin’i kuran kişi Satoshi Nakamoto isimli biridir ancak gerçek kimliği bilinmemektedir. Bitcoin’in hiçbir merkezi yoktur, hiçbir kuruma, devlete ve merkez bankasına bağlı değildir. Bitcoin hesap numaraları 25-32 karakterden oluşan alfanümerik bir kombinasyondur. Bitcoin hesap sahipleri bulunamaz, para transferleri kontrol edilemez, denetlenemez. Bitcoin, tüm para birimlerine aracı kurumlar vasıtası ile dönüştürülebilir. Bitcoin, açık kaynak kodlu bir yazılımdır. Bitcoin kazanma işlemi İngilizce mining ülkemizde ise Bitcoin madenciliği olarak adlandırılır. Dünya genelinde kabul gören yerlerde alışveriş yapmak için kullanılabilir. BİTCOİN KOMEDİ FİLMİ 2017 yılında yüzde binlik artış gösteren ve son iki ayda piyasa değeri sekiz bin dolar yükselen sanal para birimi Bitcoin'in filmi çekilecek. Christian Cashmir yönetmenliğinde komedi olarak çekilecek olan ve Bitcoin'in hızlı yükselişini anlatacak olan filmin başrolünde oyuncu ve komedyen Theo Vonn yer alacak. Christian Cashmir filmle ilgili, "Esas plana göre filmin çekimlerine Nisan ayında başlayacaktık fakat Bitcoin'in değeri 19 bin dolara kadar yükseldi. Sanırım prodüksiyonda biraz daha hızlanmamız gerekecek. Filmimiz insanları eğlendirmeyi hedeflerken aynı zamanda teknoloji ve paradaki bozukluğu dile getirecek. Film Bitcoin'in iyi ve kötü yanlarını, geleceği nasıl etkileyebileceğini ve popüler sanal paranın kötü yanlarını anlatacak" dedi. İnsanlar neden Bitcoin kullanıyor? Bitcoin neden ilgi çekiyor? Bunun en önemli sebebi Bitcoin takip edilemiyor. IBAN yani uluslararası banka hesap numaraları gibi şahıslar ile ilişkilendirilemiyor. Çünkü bir Bitcoin hesabı açarken kimlik bilgileriniz sizden istenmiyor. Bitcoin hesap numaraları yani cüzdan kodları 25-34 karakter arasında alfanümerik dizilimlerden oluşuyor. Örnek bir Bitcoin hesap numarası şu şekilde olabiliyor: 6gWV3fPX97hmavc6iNrUjUogmjpLPrPFoK (Bu tamamen örnek amacıyla verilmiş, eğitim amacıyla uydurulmuş bir Bitcoin hesap numarasıdır!) Bitcoin ilk etapta ne yazık ki internet üzerinden yasa dışı işler yapan kişiler tarafından ilgi görmüştür. Takip edilememesi, tamamen dijital ortamda yer alması sebeplerle “deep web” (derin internet) içerisinde oldukça popüler hale gelmiş ancak sonrasında tüm dünya vatandaşları tarafından kullanılabilir hale gelmiştir. Bazı kaynaklar, Bitcoin’in 1998 yılına kadar uzandığını iddia etmektedir. Nasıl Bitcoin kazanılır? (Bitcoin madenciliği) Bitcoin çıkarma, Bitcoin kazanma işlemine mining adı verilir. İngilizce bir terim olan mining, madencilik yapmak anlamına gelmektedir. Dilimize tam anlamıyla çevrilmiş hali ise Bitcoin madenciliği şeklindedir. Bu kavramın madenciliğe benzemesinin sebebi ise tıpkı toprağı kazarak altın çıkarmak gibi Bitcoin de karmaşık matematiksel algoritmaların içerisinden çıkarılır. Yüksek kapasiteli bilgisayarlar tarafından yapılan bu işlemin madenciliğe benzetilmesinin sebebi, uğraştırıcı ve zahmetli olmasından kaynaklanır. Bitcoin madenciliğinde elinizde ne kadar çok işlem gücü varsa, o kadar çok Bitcoin kazanabilirsiniz. Bitcoin diğer para birimlerine çevrilebilir mi? Bitcoin, neredeyse tüm para birimlerine çevrilebilir. Bu konuda çok sayıda aracı internet sitesi bulunmaktadır. Bu siteler belirli bir komisyon karşılığında sizden Bitcoin alır ve banka hesabınıza (kendi komisyonunu aldıktan sonra) para aktarır. Bitcoin’i başta Türk Lirası olmak üzere, Dolar, Euro gibi en çok tercih edilen para birimlerine dönüştürmek mümkündür. Bitcoin alt birimleri nelerdir? Tıpkı tüm para birimlerinde olduğu gibi Bitcoin yani BTC para biriminin de alt birimleri vardır. Yani 1 Türk Lirası nasıl ki 100 kuruş demek ise, BTC para biriminin de alt birimleri bulunur. Türk Lirasının en küçük birimi kuruştur. Bitcoin para biriminin en küçük birimi ise Satoshi olarak adlandırılır. Yani 1 BTC (1 Bitcoin) miktarının bölünebilen en küçük birimi Satoshi olarak adlandırılır. 1 BTC = 100.000.000 Satoshi miktarına eşittir. Bitcoin, genel geçer para birimlerine çok daha değerli olduğundan, alt birimlerde ticaret yapmak kolay olsun diye çok fazla sayıda alt birimi bulunur. Bunları anlatmanın en kolay yolu, aşağıdaki gibi bir liste paylaşmak. 1 Satoshi = 0.00000001 BTC 10 Satoshi = 0.00000010 BTC 100 Satoshi = 0.00000100 BTC 1.000 Satoshi = 0.00001000 BTC 10.000 Satoshi = 0.00010000 BTC 100.000 Satoshi = 0.00100000 BTC 1.000.000 Satoshi = 0.01000000 BTC 10.000.000 Satoshi = 0.10000000 BTC 100.000.000 Satoshi = 1.00000000 BTC BİTCOİN CASH NEDİR? Bitcoin Cash, internet için yaratılmış, kullanıcılar arası bir elektronik nakittir. Merkez bankası olmaksızın işlem görür ve herhangi bir üçüncü tarafın çalışmasını veya varlığını gerektirmez. Bitcoin Cash, Bitcoin projesinin eşler arası dijital nakit sistemi olarak devamıdır. Bitcoin blockchain defterinin bir dalı olarak, daha fazla büyüme ve ölçeklenme imkanlarına sahip bir sisteme sahiptir. Bitcoin Cash’in yaratıldığı 1 Ağustos 2017 tarihinde Bitcoin’e sahip olan kullanıcılar aynı miktarda Bitcoin Cash’e de sahip oldular. Eğer Bitcoin’ler üçüncü bir kurum tarafından tutuluyorsa Bitcoin Cash’lerin o kurumdan istenilmesi gerekebilir. 1 Ağustos tarihinden sonraki bütün işlemler ise ayrıdır, yani Bitcoin ve Bitcoin Cash tamamen ayrı iki para birimi haline dönüşmüştür. YORUMLAR 0

