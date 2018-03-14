Bitcoin nedir ne kadar TL Dolar fiyatları 14 Mart Bitcoin fiyatları neden düşüyor? Google, kripto para reklamlarını yasaklama getirince kripto para piyasaları dalgalandı. Bitcoin değer kaybederek düşüşe devam ediyor. Bitcoin (sembolü: ?, kısaltma: BTC) herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş, vs. ile ilişiği olmayan elektronik bir para birimidir. Virgülden sonra 100 milyonuncu basamağa kadar birimlere ayrılabilir. Ayrıca Derin Ağ'da en çok kullanılan kripto para birimidir. Bitcoin 2008 yılında Satoshi Nakamoto kullanıcı adını kullanan biri tarafından çıkarıldı. Gerçek kimliği bilinmiyor. Bitcoin'in piyasa değeri ise 280 milyar dolar civarında. Bu rakam ile Bitcoin şimdiden Mcdonald's, Verizon, Goldman Sachs gibi devleri geride bırakmış durumda. Yapılan açıklamaya göre, kripto para ve bunun finansal getiri farkı tarafında denetlenemeyen ürünler reklam yasağı kapsamına girecek. Sosyal medya tarafında Facebook’un yasağı ile büyük güç kaybeden kripto değerler, şimdi de dünyanın en büyük organik web ağından reklam yasağı yemiş durumda.

BİTCOİN NEDİR?

Bitcoin (sembolü: ?, kısaltma: BTC) herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş, vs. ile ilişiği olmayan elektronik bir para birimidir. Virgülden sonra 100 milyonuncu basamağa kadar birimlere ayrılabilir. Ayrıca Derin Ağ'da en çok kullanılan kripto para birimidir.

Bitcoin 2008 yılında Satoshi Nakamoto kullanıcı adını kullanan biri tarafından çıkarıldı. Gerçek kimliği bilinmiyor.

Bitcoin'in piyasa değeri ise 280 milyar dolar civarında. Bu rakam ile Bitcoin şimdiden Mcdonald's, Verizon, Goldman Sachs gibi devleri geride bırakmış durumda.

Bitcoin alım satımı hizmeti veren yerli ve yabancı pek çok platform bulunuyor. Bu platformlar kullanıcılara hesaptan havaleden kredi kartından transfere kadar pek çok opsiyon sunarak işlem yapılabilmesini sağlıyor. Bitcoinin "sanal para" olarak da tanımlandığını dile getiren Tatlıoğlu, "Bildiğiniz para gibi rezerv bir para değil, yani herhangi bir devletin inisiyatif hakkından doğan bir unsur değil. Bunun esası 'block chain' dediğimiz bir sistem.

14 MART GÜNCEL BİTCOİN TL DOLAR FİYATLARI

BİTCOİN ALIRKEN ÖNEMLİ NOKTALAR

-Öncelikle Bitcoin yatırımı yapılacak şirket ile ilgili mutlaka araştırma yapılmalı. İnternette bu platformlar ile ilgili pek çok yorum ve öneri ile karşılaşıp durum değerlendirmesi yapılabilir.

-Söz konusu platformların Bitcoin alım ve satım işlemlari karşılığı sizden tahsil edeceği ücretleri de incelemenizde fayda var. Zira bu oran oldukça değişken bir yapı içerisinde.

-Yatırım yapacağınız platformu seçip, üyeliğinizi oluşturduktan sonra mutlaka 2FA özelliğini devreye sokun. Çift aşamalı güvenlik örneği hesabınızın hack'lenip paranızın çalınma riskini en aza indirmek için mutlaka yapmanız gereken bir işlem.

-2FA için ya SMS desteği ya da Google'ın uygulaması Authenticator'ı kullanabilirsiniz. Google'ın söz konusu uygulaması her girişinizde size özel ikinci bir şifre oluşturduğu için hesabınız daha korunaklı hale geliyor.

-Google'ın söz konusu uygulaması hem App Store'da hem de Google Play'de ücretsiz olarak indirilebiliyor.

BITCOIN KULLANMANIN AVANTAJLARI

Enflasyon riski düşük: Enflasyona sebebiyet veren etkilerden biri de tedavüldeki reel para arzlarındaki artıştır. Tedavüldeki para arzının artması doğru orantılı olarak enflasyonu da arttırır. Ancak bu sistem Bitcoin için geçerli değildir. Çünkü Bitcoin sistemi, sonu olan bir sistemdir. Teknik tasarımı itibariyle maksimum 21 milyon adet Bitcoin üretilebilir. Dolayısıyla Bitcoin’in enflasyon riski çok düşüktür.

Çökme riski düşük: Reel para birimlerinin çöküşü, hükümetlere bağlı yaşanan hiperenflasyonlardan kaynaklanır. Bitcoin sistemi de herhangi bir hükümete bağlı olmadığı için, çökme riski oldukça düşüktür.

Güvenli, basit ve ucuz: Kredi kartı veya PayPal gibi ödeme sistemlerinin kullanıldığı klasik online işlemlerde satıcı tarafından bakılırsa; alıcının parasını geri talep etmesi durumunda 3. şahıs servislerini kullanmak gerekiyor. Bu aşamada güvenlik tehlikeye girebiyor ve olay karmaşık bir hale dönüşebiliyor. Bitcoin’de ise geri talep etme gibi bir sistem olmadığı için bu tarz bir güvenlik sorunu da haliyle yaşanmıyor. Olaya alıcı tarafından bakılırsa da; ödeme yapma ve hesaplar arası para transferi yapma gibi işlemler daha güvenli ve daha ucuz hale geliyor. Çünkü Bitcoin teknolojisi peer to peer (P2P) sistemiyle; yani hiç bir aracı olmadan direkt olarak eşler-arası çalışıyor.

Taşıması kolay: Milyarlarca dolar değerindeki bitcoinlerinizi küçük bir hafıza kartında bile taşıyabilirsiniz. Bunu nakit para ile yada başka bir sistem ile yapmak imkansız sanırım.

İzi sürülemez: Bitcoinlerin takip edilemiyor olmasının yada herhangi bir iz bırakmamasının avantajları olduğu kadar dezavantajları da var muhakkak. Örneğin Bitcoin sisteminizdeki mali kaynağınızın ne kadar olduğu yada hesabınız hakkındaki diğer bilgiler, hükümetler de dahil olmak üzere hiçkimse tarafından bilinemez ve takip edilemez. Dolayısıyla hükümetlerin mali kaynağınıza göz dikmesini (vergi) önlenmiş olursunuz.

BITCOIN KULLANMANIN DEZAVANTAJLARI

İzi sürülemez: Avantajlarından bahsettiğimiz Bitcoin’in bu özelliği pek tabi dezavantaja hatta tehlikeli durumlara da dönüşebilir. İzinin sürülemez olması, suçların rahat rahat işlenebilmesi anlamına geliyor. Uyuşturucu gibi yasal olmayan maddelerin satılması tarzı durumlar için oldukça uygun bir ortam hazırlıyor Bitcoin teknolojisi. Bazı hükümetlerin Bitcoin’i bir para birimi olarak kabul etmemelerinin en büyük sebebi ise budur.

Kaybetmesi kolay: Kredi kartınızı kaybettiğinizde yada banka hesabınız başka birisi tarafından ele geçirildiğinde, bankanızı arayarak durumu anında kurtarabilirsiniz. Hatta yetmezse polisi bile devreye sokup kaybınızı giderebilirsiniz. Ancak Bitcoin için aynı şeyler geçerli değil. Bitcoin sisteminde; kaybettiğiz bitcoinleri, yada ele geçirilen Bitcoin cüzdanınızı geri almak için kullanabileceğiniz bir mekanizma yok. Bunun önüne geçebilmek için izleyebileceğiniz en iyi yöntem, Bitcoinlerinizi internet bağlantısı olmayan harddisklerde saklamak olacaktır.

Alıp satmak zor: Taşıdığı risklerden dolayı Bitcoinlerinizi bir ürün satın alır gibi alamıyorsunuz. Bitcoin satın almak veya bitcoinleriniz satmak için birçok servis bulunuyor ancak bunu gerçekleştirmek o kadar da kolay değil. Her geçen gün geliştirilmesine rağmen (Bitcoin ATM’leri açılmaya başlandı), işler reel para birimlerinde olduğu kadar kolay ilerlemiyor.

Hala çok yeni: Bitcoin sisteminin 2009 yılında kurulmuş olması; yani hala yeni bir teknoloji olması, yeni Bitcoin rakiplerini de beraberinde getirebilir; hatta Bitcoin sisteminde büyük açıklıklar bulabilen yeni teknolojiler hala geliştirilebilir.

Harcama alanı darlığı: Ödeme sistemi olarak Bitcoin sisteminin de kullanıldığı çok fazla yer yok. Her ne kadar gelişim aşamasında olsa da, şu anda Bitcoin sahibi olmaktaki en büyük amaç; yatırım.

Değişken: Bitcoin’in değer grafiğine baktığımızda herkesin aklından Bitcoin yatırımı yapmak geçebilir, ancak Bitcoin değeri nasıl hızla yükseldiyse düşme riski de o kadar fazla. Dolayısıyla yapılacak olan yatırımların dengeli ve düşünerek yapılması gerekmektedir.