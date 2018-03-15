Bitcoin sekiz bin doların altına geriledi

- Hollanda Maliye Bakanı Wopke Hoekstra´nın kripto para birimlerine uluslararası düzenleme getirme talebiyle Avrupa Komisyonu´na çağrıda bulunacağı,

- Japonya´nın Nisan ayında düzenlenecek olan G20 Zirvesi´nde kripto para birimlerinin kara para aklama için kullanımının önüne geçilmesi için harekete geçeceği,

- Google tarafından yapılan kripto para reklamı yasağı haberlerinin piyasa hacmine etkileri görülmeye başladı.

Toplam 1,564 adet sanal para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 15.33´lük düşüşle 7,783 dolardan işlem gördü. Piyasa hacmi 131.7 milyar dolara gerileyen Bitcoin piyasanın yüzde 42.5´ini oluşturdu.

Piyasada son 24 saatte gözlemlenen sert düşüşlerin etkisiyle piyasa hacmi 309.5 milyar dolara inerken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 16.5 milyar dolara geriledi.

CNBC´de yer alan habere göre ise Wall Street Analisti ve Fundstrat Küresel Danışmanlık şirketi ortak kurucusu Thomas Lee, geliştirdiği "Bitcoin misery index"e göre piyasada gözlemlenen düşüşle şu an Bitcoin yatırımı yapmak için "en doğru zaman" olduğunu söyledi.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki 24 saatlik değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 15.33,

- Ethereum yüzde 16.37,

- Ripple yüzde 18.24,

- Bitcoin Cash yüzde 15.62,

- Litecoin yüzde 13.23,

- Cardano yüzde 24.58,

- NEO yüzde 21.16,

- Stellar yüzde 25.08,

- EOS yüzde 17 ve

- Monero yüzde 21.13 düştü.