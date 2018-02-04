Bitcoin son durum ne kadar Bitcoin nedir neden düşüyor TL Dolar fiyatları ne kadar oldu? Sorularının yanıtları merak ediliyor. Milyonlarca vatandaşın merak ettiği Bitcoin son dakika gelişmelerini sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Peki Bitcoin nedir? Bitcoin nasıl alınır satılır? Sanal para birimi Bitcoin'in değer kaybıyla ilgili değerlendirmesi sorulan Zeybekci, şunları söyledi: "Bitcoin'in varlığı tabii ki bir temele, değere dayanmıyor, arkasında da bir devlet, kurum veya muhatap anlamında kimse yok. Sadece bilgi işleme ve bilgi saklama mantığı üzerine bina edilmiş bir değer üretme olarak yola çıkan bir şeydi. Peki Bitcoin üretiminde yenilebilir enerji neden önemlidir? Kripto para üretmek için kurulan sistemler çok büyük enerji harcıyor. En son açıklandığı kadarıyla madencilik şu an 12 Amerika Birleşik Devletleri eyaletinden daha fazla elektrik tüketiyor. Bu da çevreci çözümlere geçilmediği takdirde çevreye büyük zararlar verilebileceği anlamına geliyor. Sadece bitcoin ağının Romanya’dan fazla elektrik harcıyor olması madencilik nedeniyle elektrik sıkıntısı ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Bu sitede ve bağlantılı sayfalarında yer alan içerikler; tamamen veya kısmen LOG’un yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilerek veya alıntı yapılarak dahi kullanılamaz, çoğaltılamaz ve değiştirilemez. İşte merak edilen Bitcoin son durum ne kadar Bitcoin nedir neden düşüyor TL Dolar fiyatları ne kadar oldu? Sorularının yanıtları haberimizde yerini alıyor.

Bakan Zeybekci'den bitcoin yorumu

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, sanal para birimi Bitcoin'in varlığının bir değere dayanmadığını belirterek, "Arkasında da bir devlet, kurum veya muhatap anlamında kimse yok. Buna karşı vatandaşlarımızı uyarmıştık. Dünya da bu konuda tereddütlerini dile getirdi. Bizim mesafeli yaklaşım ve açıklamalarımızdan sonra şu anda yüzde 50'den fazla değer kaybetmiş durumda. Vatandaşlarımızı tekrar uyarıyoruz." dedi.

Türkiye'nin artık namerde muhtaç olan bir ülkeden "kendi göbeğini kesen" bir ülkeye dönüştüğünü, bütün saldırılara, algı operasyonlarına rağmen dimdik ayakta durduğunu kaydeden Zeybekci, şöyle devam etti:

"Dünyada büyüme rekorları kıran, dünyaya ekonomiyi öğreten bir Türkiye var artık. Terörün kaynağını, çıktığı deliği, ürediği o pislik yuvasının içini kökünden kurutmak için her şeyi yapabilen kudretli bir Türkiye var. Uçağını kaldırmak için lastiğini, bombasını dışarıdan bekleyen bir ülke değil artık, tüfeğini, tabancasını, mermisini, her şeyini kendisi yapan bir Türkiye var. Onun için bugün Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nı yapabilen bir Türkiye var. Allah Mehmetçiğimizin, askerlerimizin, komutanlarımızın, güvenlik görevlilerimizin orada ayağına taş aldırmasın."

Sanal para birimi Bitcoin'in değer kaybıyla ilgili değerlendirmesi sorulan Zeybekci, şunları söyledi:

"Bitcoin'in varlığı tabii ki bir temele, değere dayanmıyor, arkasında da bir devlet, kurum veya muhatap anlamında kimse yok. Sadece bilgi işleme ve bilgi saklama mantığı üzerine bina edilmiş bir değer üretme olarak yola çıkan bir şeydi.

İlk andan itibaren biz bunun varlığına ve değer kazanmasındaki gerekçesizliğe, tabansızlığa dikkat ederek demiştik ki 'Global saadet zinciri izlenimi veriyor.' Buna karşı vatandaşlarımızı uyarmıştık. Dünya da bu konuda tereddütlerini dile getirdi. Bizim mesafeli yaklaşım ve açıklamalarımızdan sonra şu anda yüzde 50'den fazla değer kaybetmiş durumda.

Vatandaşlarımızı tekrar uyarıyoruz. Şunu unutmasınlar, 'Tamahkarla sahtekar birbirini en hızlı bulan ikilidir.' derler eskiler. Sakın böyle bir tuzağa düşmesinler, buna dikkat etsinler ama dünyanın şöyle bir arayışı da var tabii ki. Dünyada insanların, ekonomilerin rezerv para talebi ve arayışında olduğu da bir gerçektir. Dünya bunu bir şekilde karşılayacak ama bu kripto paralarla değil."

KGF teminatlı destekler devamlı hale getirilecek

Bakan, Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı kredilerin 2017'de önemli bir fonksiyonu yerine getirdiğini, bunun devam ettirileceğini belirtti.

Zeybekci, AA muhabirine yaptığı açıklamada TBMM Başkanlığına sunulan "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı"nın önemli değişikler içerdiğine dikkat çekti.

Tasarıda ihracatçının beklediği KDV ile ilgili düzenlemelerin de bulunduğunu aktaran Zeybekci, şöyle konuştu:

"İhracatçının uzun süredir beklediği, iade edilecek KDV ile ilgili katlandığı yükün sonuçlandırılmasıyla ilgili düzenlemeler var. (Mevcut uygulamada) Yatırımlarda, yatırım maliyetlerinde, ithalata KDV muafiyeti vardı. Daha doğrusu yatırım teşvik belgesi alındığı zaman KDV ödenmeden ithalat yapılabiliyor ama yerli mal veya makine kullanıldığında KDV ödemek gibi maalesef teşvikin mantığına aykırı bir uygulama vardı. O anlamda düzenleme var. Yerli makine kullanımlarına da yurt içinde satın almalarda, yatırım malı olmak şartıyla KDV muafiyeti getiriyoruz."

KGF teminatlı kredi desteklerine de dikkat çeken Zeybekci, "2017'de hakikaten çok büyük bir fonksiyon yerine getiren KGF teminatlı destekler devamlı hale getirilecek. Tabii bunun en büyük kısmı da yine esnafımıza, yine KOBİ'mize, yine ihracatçımıza..." diye konuştu.

Bakan Zeybekci, Türkiye'nin ihracatını artırmak için önemli rol oynayan yurt dışındaki Türk Ticaret Merkezlerinin sayısının artması için de çalışma yapıldığına işaret etti.

Bu merkezlerin kurulmasına 3 milyon dolara kadar destek verdiklerini dile getiren Zeybekci, "Türk Ticaret Merkezlerinin dünyanın hemen hemen her yerinde çok güçlü bir şekilde yer almasını istiyoruz. Bazı yeni düzenlemeler yapacağız. İnşallah şu anda 14 merkezimiz var dünyada, çok daha hızlı bir şekilde dünyanın her yerinde bunlar olacak." dedi.

BİTCOİN NE KADAR 4 ŞUBAT FİYATLARI

Bitcoin üretiminde yenilenebilir enerji neden önemli?

Kripto para üretmek için kurulan sistemler çok büyük enerji harcıyor. En son açıklandığı kadarıyla madencilik şu an 12 Amerika Birleşik Devletleri eyaletinden daha fazla elektrik tüketiyor. Bu da çevreci çözümlere geçilmediği takdirde çevreye büyük zararlar verilebileceği anlamına geliyor. Sadece bitcoin ağının Romanya’dan fazla elektrik harcıyor olması madencilik nedeniyle elektrik sıkıntısı ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Bu sitede ve bağlantılı sayfalarında yer alan içerikler; tamamen veya kısmen LOG’un yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilerek veya alıntı yapılarak dahi kullanılamaz, çoğaltılamaz ve değiştirilemez.

BİTCOİN NEDİR?

Bitcoinin "sanal para" olarak da tanımlandığını dile getiren Tatlıoğlu, "Bildiğiniz para gibi rezerv bir para değil, yani herhangi bir devletin inisiyatif hakkından doğan bir unsur değil. Bunun esası 'block chain' dediğimiz bir sistem. Bitcoin bunun bir tanesi ve en değerlisi, en önemlisi. Ancak baktığımızda mübadele aracı olarak artık kullanılabiliyor, bir değer arz ediyor o nedenle giderek de yaygınlaşıyor. Henüz tam anlamıyla oturmuş bir sistem değil. Bunun üzerinde çok ciddi spekülasyonlar da yapılıyor" dedi.

BİTCOİN PARA YERİNE GEÇER Mİ?

Bitcoin denilen sanal paranın bir yöneticisinin olmadığını hatırlatan Tatlıoğlu, "Bir yöneticisi yok, bir sistemi var. Özellikle bitcoin altın gibi. Yani altın madenden çıkıyor. Bitcoinin de bir madeni var, bunun içinde dijital işlemler var. Bilgisayar oyunu gibi düşünelim. Çok uzun ve meşakkatli bir süreç sonucunda buna ulaşabiliyorsunuz. Bitcoin 21 milyon ile sınırlandırılmış, ancak buna ulaşmak da gerçekten altın gibi maliyetli bir şey. Dolayısıyla hadi bunu bulalım, hemen çıkartalım demek kolay bir iş değil. Blockchainde aşağı yukarı 70'in üzerinde sanal para birimi var. Ama bunların başında bitcoin 21 milyon sınırıyla piyasaya sürülmüş ve dünyada artık birçok alışveriş merkezlerinde kabul gören, güvenli bir sistem. Paranın yerine geçmeye başladı" diye konuştu.

Bitcoin nasıl kullanılıyor?

Bitcoin için sanal cüzdan gerekiyor, oluşturmak da gayet basit. Bu sanal cüzdanınızı cep telefonunuzda, bilgisayarınızda oluşturabileceğiniz gibi internet üzerinde bulunan web servislerinden de yararlanabilirsiniz. Kişi başına cüzdan sınırı bulunmuyor. Dilediğiniz kadar cüzdan oluşturabilirsiniz. Üstelik oluşturacağınız cüzdan için özel bilgilerinizi vermenize de gerek yoktur. Oluşturacağınız bu sanal cüzdan ile para alabilir, para gönderebilir hatta alış veriş bile yapabilirsiniz.

Bitcoin sisteminde yapılan ödemelerin doğrulanması için açık anahtarlı şifreleme (asimetrik şifreleme), noktadan-noktaya ağ bağlantısı ve proof-of-work gibi teknolojiler kullanılıyor. Bitcoinler ödemeyi yapan adresten alıcı adrese şifrelenmiş olarak imzalanarak gönderilir. Her işlemin ağa duyurulumu yapılır ve blok zincirinde yerini alır. Böylece eklenen bitcoinler birden fazla kere kullanılamaz. Bitcoin bu teknolojileri kullanarak, herkesin kullanabileceği hızlı ve son derece güvenilir bir ödeme ağı sağlamaktadır.

Bitcoin ne kadar güvenilir?

Bitcoin belli başlı protokollere tabidir. Bu protokoller çerçevesince yaptığınız her işlem şifrelenir. Aynı zamanda Bitcoin yapı itibariyle sağlam bir işlem kayıt hafızasına sahiptir. Cüzdanınızın şifresini çaldırmanız ya da bilgisayarınızın hacklenmesi gibi kullanıcı hatası ya da dikkatsizliği sonucu oluşan durumlar dışında sistemin güvenlik sorunu bulunmamaktadır. Bu durum cüzdanınızı ya da kredi kartınızı kaybetmekten ya da çaldırmaktan farksızdır. Bitcoin kriptosu gereği aynı paranın iki kez harcanması mümkün değildir. Paranın size ait olduğunu ve daha öncesinde başka birisine gönderilmediği, işlem öncesinde sistem tarafından teyit edilir. Bu nedenle kontrolsüz bir şekilde, hileli yollarla Bitcoin yaratıp satmak mümkün değildir.