Bitcoin tekrar yedi bin doların üzerine çıktı

Toplam 9,906 adet piyasada işlem gören 1,595 adet sanal para biriminin oluşturdupğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.13 artarak yedi bin 38 dolara yükseldi ve 119 milyar 300 milyon dolarlık piyasa hacmiyle Bitcoin piyasanın yüzde 45´ini oluşturdu.

Tepki alımlarının da etkisiyle piyasadaki genel artış sebebiyle piyasa hacmi 264 milyar 997 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte 85´i arttı.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 12 milyar 718 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 2.13 artarak 7.072 dolar oldu.

Ethereum yüzde 3.77 artarak 402.55 dolar oldu.

Ripple yüzde 1.86 artarak 0,51 dolar oldu.

Bitcoin Cash 0.09 artarak 693.01 dolar oldu.

Litecoin yüzde 1.44 artarak 120.32 dolar oldu

EOS yüzde 0.30 artarak 6.04 dolar oldu.

Stellar yüzde 12.42 artarak 0.21 dolar oldu.

Cardano yüzde 3.83 artarak 0.14 dolar oldu.

NEO yüzde 0.14 artarak 50.73 dolar oldu.

IOTA yüzde 2.69 artarak 1.11 dolar oldu.