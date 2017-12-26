Bitcoin üreticileri Doğu’yu kıskaca aldı

Üretim için yoğun elektrik ve donanımlı bilgisayarlara ihtiyacı olanlar, gözlerini, kaçak elektriğin yoğun olarak kullanıldığı Güneydoğu Anadolu Bölgesine dikti. Burada özellikle kırsal bölgelerde işlem gerçekleştiren “madenci” diye tabir edilen Bitcoinciler, neredeyse bir fabrikanın tükettiği elektriği tüketerek Bitcoin üretmeye başladı. Kaçak elektriğin yoğun olarak kullanıldığı bölgeyi seçen Bitcoincilere en büyük darbeyi çevredeki vatandaşlar vurdu. Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine (DEDAŞ) kaçak elektrik kullanarak Bitcoin üretildiği ihbarlarının yapılmasının ardından ekipler, denetimlerini sıklaştırdı. İhbar yapılan yerlerde neredeyse bir fabrika kadar elektrik tüketen ev ve iş yerlerine işlem yapıldı. DEDAŞ Saha Yönetim Direktörü Hasan Miroğlu “Bitcoin çok yoğun enerji çeken sistemler kullanıyor, hiç ummadığımız yerlerde ani çekimler oluyor” dedi.