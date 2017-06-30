Bitcoin ve Ethereum alanlar kazandı

Bitcoin ve Ethereum, Perşembe günü üçüncü gününde sanal para birimlerinin düzeltmeye devam edeceği kaygılarına rağmen değer kazanmaya devam ediyor.

ABD merkezli GDAX borsasında Bitcoin 2.582,9 dolardan işlem görüyor.

Yılbaşından beri Bitcoin fiyatları 250%'den fazla değer kazanarak 720 dolardan 3.000 dolara kadar yükseldi.

Ethereum ise 1,7% oranında değer kazanarak 290,41 dolara yükseldi. Sanal para birimi, Pazartesi günü para biriminin zirve yaptığı kaygılarıyla 200 dolara kadar gerilemişti.

Ethereum, geçtiğimiz iki haftada yaklaşık 22% değer kaybetti. Ancak yıl başından beri 2000%'lik bir değer artışı gerçekleştirdi.

Diğer yandan Ripple ve Litecoin 6% oranında değer kaybetti.