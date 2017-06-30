Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Bitcoin ve Ethereum alanlar kazandı

Bitcoin ve Ethereum, Perşembe günü üçüncü gününde sanal para birimlerinin düzeltmeye devam edeceği kaygılarına rağmen değer kazanmaya devam ediyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bitcoin ve Ethereum, Perşembe günü üçüncü gününde sanal para birimlerinin düzeltmeye devam edeceği kaygılarına rağmen değer kazanmaya devam ediyor.
 
ABD merkezli GDAX borsasında Bitcoin 2.582,9 dolardan işlem görüyor.
 
Yılbaşından beri Bitcoin fiyatları 250%'den fazla değer kazanarak 720 dolardan 3.000 dolara kadar yükseldi.
 
Ethereum ise 1,7% oranında değer kazanarak 290,41 dolara yükseldi. Sanal para birimi, Pazartesi günü para biriminin zirve yaptığı kaygılarıyla 200 dolara kadar gerilemişti.
 
Ethereum, geçtiğimiz iki haftada yaklaşık 22% değer kaybetti. Ancak yıl başından beri 2000%'lik bir değer artışı gerçekleştirdi.
 
Diğer yandan Ripple ve Litecoin 6% oranında değer kaybetti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım: Vizelerde sıkıntı var, Sayın Başbakan

Başbakan Yıldırım: Vizelerde sıkıntı var, Sayın Başbakan

Kemal Sunal'ın sırrı yıllar sonra ortaya çıktı

Kemal Sunal'ın sırrı yıllar sonra ortaya çıktı

Otomobil alırken dikkat edilmesi gerekenler

Otomobil alırken dikkat edilmesi gerekenler

Devlete borcu olanlar bugün son gün

Devlete borcu olanlar bugün son gün

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA