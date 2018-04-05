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Bitcoin yeniden 7 bin doların altına geriledi

Kripto para birimleri borsaları adedi 10 bini aşarken, piyasadaki düzenleme ve yaptırım haberleri etkisiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 7.30´luk düşüşle yeniden 7 bin doların altına gerileyerek 6,854 dolara indi.

  • DHA
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Kripto para birimleri borsaları adedi 10 bini aşarken, piyasadaki düzenleme ve yaptırım haberleri etkisiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 7.30´luk düşüşle yeniden 7 bin doların altına gerileyerek 6,854 dolara indi.
 
Piyasada işlem gören 1597 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasa hacmi 257.6 milyar dolar olurken, piyasanın 24 saatlik işlem hacmi ise 13.3 milyar dolar olarak hesaplandı.
 
Kripto para piyasasındaki en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;
 
 
- Bitcoin yüzde 7.30,
 
 
- Ethereum yüzde 6.51,
 
 
- Ripple yüzde 7.32,
 
 
- Bitcoin Cash yüzde 7.36,
 
 
- Litecoin yüzde 8.31,
 
 
- EOS yüzde 5.23,
 
 
- Cardano yüzde 11.45,
 
 
- Stellar yüzde 11.88,
 
 
- NEO yüzde 8.72 ve
 
 
- IOTA yüzde 8.75 düştü.
 

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