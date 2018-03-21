Bitcoin yeniden 9 bin doları aştı

Toplam 1,569 adet kripto para biriminin işlem gördüğü piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 6.37 artarak 9 bin 75 dolardan işlem gördü. Piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 sanal para birimi arasında son 24 saatte en çok yükselen birim yüzde 12.61´lik artışla IOTA olurken, Bitcoin 153 milyar 651 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın 43.6´sını oluşturdu.

Piyasa hacmi 352.1 milyar dolara ulaşırken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 17.07 milyar dolar oldu.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;;

- Bitcoin yüzde 3.67

- Ethereum yüzde 7.76

- Ripple yüzde 2.13

- Bitcoin Cash yüzde 8.09

- Litecoin yüzde 8.76

- Cardano yüzde 12.60

- Stellar yüzde 7.85

- NEO yüzde 7.07

- EOS yüzde 6.58

- IOTA yüzde 12.61 arttı.