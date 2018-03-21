Bitcoin yeniden 9 bin doları aştı
Kripto para birimleri piyasalarında yaşanan dalgalanmalar devam ederken tepki alımlarının da etkisiyle Bitcoin 9 bin dolar eşiğini geçti.
- DHA
Toplam 1,569 adet kripto para biriminin işlem gördüğü piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 6.37 artarak 9 bin 75 dolardan işlem gördü. Piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 sanal para birimi arasında son 24 saatte en çok yükselen birim yüzde 12.61´lik artışla IOTA olurken, Bitcoin 153 milyar 651 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın 43.6´sını oluşturdu.
Piyasa hacmi 352.1 milyar dolara ulaşırken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 17.07 milyar dolar oldu.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;;
- Bitcoin yüzde 3.67
- Ethereum yüzde 7.76
- Ripple yüzde 2.13
- Bitcoin Cash yüzde 8.09
- Litecoin yüzde 8.76
- Cardano yüzde 12.60
- Stellar yüzde 7.85
- NEO yüzde 7.07
- EOS yüzde 6.58
- IOTA yüzde 12.61 arttı.
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