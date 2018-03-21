Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Bitcoin yeniden 9 bin doları aştı

Kripto para birimleri piyasalarında yaşanan dalgalanmalar devam ederken tepki alımlarının da etkisiyle Bitcoin 9 bin dolar eşiğini geçti.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Toplam 1,569 adet kripto para biriminin işlem gördüğü piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 6.37 artarak 9 bin 75 dolardan işlem gördü. Piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 sanal para birimi arasında son 24 saatte en çok yükselen birim yüzde 12.61´lik artışla IOTA olurken, Bitcoin 153 milyar 651 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın 43.6´sını oluşturdu.
 
Piyasa hacmi 352.1 milyar dolara ulaşırken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 17.07 milyar dolar oldu.
 
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;;
 
- Bitcoin yüzde 3.67
 
 
- Ethereum yüzde 7.76
 
 
- Ripple yüzde 2.13
 
 
- Bitcoin Cash yüzde 8.09
 
 
- Litecoin yüzde 8.76
 
 
- Cardano yüzde 12.60
 
 
- Stellar yüzde 7.85
 
 
- NEO yüzde 7.07
 
 
- EOS yüzde 6.58
 
 
- IOTA yüzde 12.61 arttı.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan´dan ABD´ye net Afrin mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan´dan ABD´ye net Afrin mesajı

Kıyıya vuran canavar şoke etti!

Kıyıya vuran canavar şoke etti!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Son hali şaşkına çevirdi

Son hali şaşkına çevirdi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA