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Bitcoin 1 saatte yüzde 10 değer kaybetti

Kripto para piyasaları bu kez sert düşüyor. Bitcoin fiyatı 1 saatte yüzde 10 değer kaybederek 11 bin 700 dolar seviyesini gördü.

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Sanal para Bitcoin bu haftada da kayıplarını sürdürerek 12 bin doların altına geriledi.
 
En popüler dijital para Bitcoin, Salı günkü işlemlerde yaklaşık yüzde 16 düşerek 11,750 dolar seviyesinden alıcı buldu.
 
Kripto paralara ilişkin Çin öncülüğünde başlayan küresel çaptaki önlemlerin artacağı yönündeki beklentiler, Bitcoin'un kayıplarında etkili oluyor.
 
Sanal para Bitcoin'un piyasa değeri Salı günü itibariyle 200 milyar doların altına geriledi.

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