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Bitcoin'e resmi onay

Japonya'da Bitcoin'in de alınıp satılabildiği 11 kripto para işlem platformuna resmi onay verildi.

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Japonya Finansal Hizmetler Ajansı (JFSA) 11 şirketi kripto para işlem platformu operatörü olarak lisansladı.
 
Japonya'da hükümet, yasaklamaya giden Çin ve Rusya'nın aksine Bitcoin'i resmen tanımış ve operatörleri başvuruya davet etmişti.
 
Karar, 2014 yılında dünyanın en büyük bitcoin işlem plaformuyken çöken Tokyo merkezli Mt Gox'ın başarısızlığnın tekrarlanmasından kaçınmayı amaçlıyor.

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