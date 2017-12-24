Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Bitcoin’i ABD’den gelen iki haber kurtardı

Bitcoin fiyatları, New York Borsası ve Goldman Sachs cephesinden gelen son dakika haberleriyle yükselişe geçti.

  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

York Borsası, Bitcoin vadeli işlem sözleşmeleri bazlı borsa yatırım fonu başvurusunda bulunurken, Goldman Sachs yatırım bankası da kriptoparalar için işlem masası kurmaya hazırlandığın ıduyurdu. Bitcoin fiyatları önceik gün tarihi kayıpla bir ara 12 bin doların altına inmesine rağmen dün alt coin piyasasıyla birlikte iki cepheden gelen olumlu son dakika haberleiyle fiyatı yeniden 15 bin dolar eşiğini zorlamaya başladı. Bitcoin 240 milyar dolarlık piyasa değeriyle, toplam 1.377 adet kripto paranın oluşturduğu 547 milyar dolarlık piyasanın yüzde 44.1’ini oluşturuyor. Kripto para piyasasında son 24 saatlik işlem hacmi ise 46.7 milyar dolar olarak kaydedildi.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehditlerle Hakkari'de hastane açılışımızı engellediler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehditlerle Hakkari'de hastane açılışımızı engellediler

İstanbul'un sırlarını gün ışığına çıkıyor

İstanbul'un sırlarını gün ışığına çıkıyor

Bu resimler sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında

Bu resimler sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında

Tarihe Tanıklık Etmiş 33 Kişiye Göre 'Türk Olmak'

Tarihe Tanıklık Etmiş 33 Kişiye Göre 'Türk Olmak'

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA