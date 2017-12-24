Bitcoin’i ABD’den gelen iki haber kurtardı

York Borsası, Bitcoin vadeli işlem sözleşmeleri bazlı borsa yatırım fonu başvurusunda bulunurken, Goldman Sachs yatırım bankası da kriptoparalar için işlem masası kurmaya hazırlandığın ıduyurdu. Bitcoin fiyatları önceik gün tarihi kayıpla bir ara 12 bin doların altına inmesine rağmen dün alt coin piyasasıyla birlikte iki cepheden gelen olumlu son dakika haberleiyle fiyatı yeniden 15 bin dolar eşiğini zorlamaya başladı. Bitcoin 240 milyar dolarlık piyasa değeriyle, toplam 1.377 adet kripto paranın oluşturduğu 547 milyar dolarlık piyasanın yüzde 44.1’ini oluşturuyor. Kripto para piyasasında son 24 saatlik işlem hacmi ise 46.7 milyar dolar olarak kaydedildi.