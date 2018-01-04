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Bitcoin'in cazibesi azalıyor mu?

Alternatif sanal paraların etkisiyle cazibesi azalan Bitcoin'un sanal paraların toplam piyasa değeri içindeki payı geçtiğimiz aydan beri yüzde 56'dan yüzde 37'ye geriledi.

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Stellar ve Cardano gibi sanal paraların 2017 yılının sona ermesiyle birlikte bilinirliğinin artması sonrasında, alternatif dijital paralar piyasa lideri Bitcoin ile aralarındaki farkı kapatıyor.
 
Bitcoin'un dijital paraların toplam piyasa değerinden aldığı pay, CoinMarketCap fiyatlarına göre geçtiğimiz aydan bu yana yüzde 56'dan yüzde 37 seviyesine geriledi.
 
Sınır ötesi ödemeler için tasarlanmış olan Stellar'ın fiyatı, 2018'in ilk işlem gününde iki katını aşarak 13 milyar dolarlık rekor seviyede bir piyasa değerine ulaştı.
 
Tüm sanal paraların toplam piyasa değeri iki katının üzerine tırmanarak 700 milyar dolara yaklaştı.
 
Londra'da Autonomous Research LLP fintech strateji birimi küresel direktörü Lex Sokolin, alternatif sanal paraların büyük ölçüde Bitcoin'un rakibi olmadığını ifade etti.
 
“Tamamen farklı şeyler yapıyorlar: Etherium, akıllı sözleşmeler platformu; Ripple interbank ödemeleri gibi.” diyen Sokolin'e göre alternatif sanal paralar Bitcoin'un rakibi olmak yerine birbirinden farklı amaçlara hizmet ediyor. (Hürriyet)

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