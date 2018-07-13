Bitmeyen linç

Seçim öncesi, sandığı ekonomi üzerinden etkileme amacı taşıyan raporlar yayınlayan sıfırcı hocalar ve uluslararası yatırım kurluşyarı seçim sonrası da boş durmayarak piyasalarda hareketliliğe neden oluyor. Önce ABD merkezli kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Berat Albayrak’ı Hazine ve Maliye Bakanı olarak atamasını eleştirdi. Ardından Moody’s dün müşterilerine “Merkez Bankası’nın bağımsızlığı için endişeliyiz” notu gönderdi. Moody’s’in “Merkez Bankası’nın Türk ekonomisindeki dengesizlikleri düzeltmedeki rolünün önemi dikkate alındığında bankanın etkinliğine yönelik daha fazla zorluk, meydan okumalar kredi notu için açık bir şekilde negatif” ifadelerini kullanması dikkat çekti. Benzer bir açıklama da IMF’den geldi. IMF “Merkez’in bağımsızlığı temin edilmeli” açıklaması yaptı.

MERRILL LYNCH SATTI

Tüm bu saldırılara, bazı yatırım bankalarının Türkiye’ye yönelik olumsuz raporları ve dünyada yaşanan ticaret savaşının etkisi de eklendiğinde borsadaki satışlar bir anda derinleşti. Salı günü yüzde 3, çarşamba günü yüzde 5 düşen borsa dün de yüzde 1.88 değer kaybederek 89 bin 571 puana geriledi. Satışların banka hisselerinde yoğunlaştığı görüldü. İlk günkü satışlarda en fazla işlem yapan kurum Merrill Lynch, en çok satılan hissenin de Garanti Bankası olması dikkat çekti. Garanti Bankası’nda 2 günde 1 milyar liralık satış oldu, bankanın değeri 6 milyar dolara indi. Satışı Doğuş Gurubu’nun yaptığı da iddia edildi ancak Doğuş Grubu bu iddiayı yalanladı. Açıklamada “Grubumuzda sadece yüzde 0.05 Garanti hissesi kalmıştır ve üstelik bu kadar az sayıdaki hisse içinden bile herhangi bir satış gerçekleştirilmemiştir” denildi. Bu arada gece 4.9776 lira seviyesini gören dolar dün bir ara 4.81 seviyelerine geriledi, daha sonra ise 4.84 liraya çıktı.