Bitmeyen linç
Seçim öncesi, olumsuz raporlar yayınlayan sıfırcı hocalar boş durmuyor. Aynı kuruluşlar şimdi de Merkez Bankası’nın bağımsızlığı üzerinden piyasaları etkiliyor.
Seçim öncesi, sandığı ekonomi üzerinden etkileme amacı taşıyan raporlar yayınlayan sıfırcı hocalar ve uluslararası yatırım kurluşyarı seçim sonrası da boş durmayarak piyasalarda hareketliliğe neden oluyor. Önce ABD merkezli kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Berat Albayrak’ı Hazine ve Maliye Bakanı olarak atamasını eleştirdi. Ardından Moody’s dün müşterilerine “Merkez Bankası’nın bağımsızlığı için endişeliyiz” notu gönderdi. Moody’s’in “Merkez Bankası’nın Türk ekonomisindeki dengesizlikleri düzeltmedeki rolünün önemi dikkate alındığında bankanın etkinliğine yönelik daha fazla zorluk, meydan okumalar kredi notu için açık bir şekilde negatif” ifadelerini kullanması dikkat çekti. Benzer bir açıklama da IMF’den geldi. IMF “Merkez’in bağımsızlığı temin edilmeli” açıklaması yaptı.
MERRILL LYNCH SATTI
Tüm bu saldırılara, bazı yatırım bankalarının Türkiye’ye yönelik olumsuz raporları ve dünyada yaşanan ticaret savaşının etkisi de eklendiğinde borsadaki satışlar bir anda derinleşti. Salı günü yüzde 3, çarşamba günü yüzde 5 düşen borsa dün de yüzde 1.88 değer kaybederek 89 bin 571 puana geriledi. Satışların banka hisselerinde yoğunlaştığı görüldü. İlk günkü satışlarda en fazla işlem yapan kurum Merrill Lynch, en çok satılan hissenin de Garanti Bankası olması dikkat çekti. Garanti Bankası’nda 2 günde 1 milyar liralık satış oldu, bankanın değeri 6 milyar dolara indi. Satışı Doğuş Gurubu’nun yaptığı da iddia edildi ancak Doğuş Grubu bu iddiayı yalanladı. Açıklamada “Grubumuzda sadece yüzde 0.05 Garanti hissesi kalmıştır ve üstelik bu kadar az sayıdaki hisse içinden bile herhangi bir satış gerçekleştirilmemiştir” denildi. Bu arada gece 4.9776 lira seviyesini gören dolar dün bir ara 4.81 seviyelerine geriledi, daha sonra ise 4.84 liraya çıktı.
Dünya borsaları 4.2 trilyon dolar eridi
Küresel piyasalarda tahvil piyasasındaki çalkalanma, ticaret savaşı endişeleri ve jeopolitik risklerin etkileriyle zor bir yıl deneyimlenirken, ocak sonundan mayıs bitimine kadar geçen sürede dünya borsalarının değeri 4.2 trilyon dolar eridi. Dünya Borsalar Federasyonu (WFE) verilerine göre, ocak sonunda 89 trilyon 831 milyar 194 milyon dolar olan dünya borsalarının değeri, mayısta 85 trilyon 583 milyar 232 milyon dolara geriledi. Söz konusu süreçte dünya borsalarının değeri yüzde 4.7 azalırken, bu da 4 trilyon 247 milyar 962 milyon dolarlık erimeye işaret etti.
LİDER ŞANGHAY
Miktar bazında piyasa değeri en çok düşen borsa, Çin’de Şanghay oldu. Bu dönemde Şanghay borsasının değeri 5 trilyon 569 milyar dolardan 5 trilyon dolara geriledi. Çin’in yılın en çok tartışılan gündemi ‘ticaret savaşı’nın baş aktörlerinden olması değer kaybetmesinde en önemli faktör olarak öne çıktı. Yüzdesel olarak bu kaybın karşılığı ise yüzde 10.1 düzeyinde hesaplandı. Piyasa değerini en çok artıranlar listesinin ilk iki sırasında ise ABD’nin New York ve Nasdaq borsaları yer aldı. Söz konusu borsaların değeri 4 aylık dönemde sırasıyla 362.4 milyar dolar ve 106.3 milyar dolar arttı.
Yabancı hisse sattı tahvil aldı
Merkez Bankası tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 6 Temmuz haftasında net 80.8 milyon dolarlık hisse senedi ve 15 milyon dolarlık şirket borçlanma senetleri sattı, 397.4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı. Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 36 milyar 121.6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 36 milyar 279.8 milyon dolara yükseldi.
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