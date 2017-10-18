Biz de revize edeceğiz ekonomi iyi yönetiliyor

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) ardından Dünya Bankası da Türkiye’nin büyüme tahminini yükseltiyor. Dünya Bankası Türkiye Direktörü Johanssen Zutt, Türkiye’nin bu yılki büyüme tahminini revize edeceklerini açıkladı. Washington’da düzenlenen Uluslararası Para Fonu (IMF)- Dünya Bankası Yıllık Toplantıları’nın ardından soruları yanıtlayan Zutt, Türk ekonomisinin geçen yıl yaşanan şokları çok hızlı atlattığına işaret ederek, Dünya Bankası’nın, Türkiye’ye yönelik büyüme beklentilerini, üçüncü çeyreğe ilişkin GSYH rakamlarının açıklanmasından sonra güncelleyeceğini bildirdi.

IMF’YE YAKIN OLACAK

Zutt, yeni büyüme tahminlerinin, IMF’nin geçen hafta açıkladığı rakamlara yakın olmasını beklediğini ifade ederek, “Türkiye’nin bu yılki büyüme tahminini yüksek ihtimalle IMF’nin beklentisine benzer şekilde yüzde 5 veya 5.1’e revize edeceğiz. Çünkü ikinci çeyrekte izlediğimiz güçlü performansın üçüncü çeyrekte devam etmesini bekliyoruz” dedi. Türkiye’nin birçok kuruluşu şaşırtan güçlü büyüme performansında, hükümetin uyguladığı genişleyici mali politikaların önemli rol oynadığını vurgulayan Zutt, şunları kaydetti:

“Başarısız darbe girişimi sonrasında büyüme belirgin şekilde düştü ancak ekonomiyi iyi yöneten hükümet, mevcut mali imkanlarını kullandı. Uygulanan mali genişleme ekonominin toparlanmasına yardımcı oldu. Ayrıca, Avrupa’da büyümenin hızlanmasıyla oluşan olumlu dış ortam, mali genişlemeyi kuvvetlendirdi. Bunlar, bize Dünya Bankası’nın ve daha birçok insanın beklediğinden daha güçlü bir toparlanmayı getirdi diye düşünüyorum.”

Dünya Bankası’nın, Türk ekonomisinin gelecek yıl yüzde 3.5 civarında büyümesini beklediğini aktaran Zutt, “Biz ekonominin şu ankinden biraz daha düşük bir oranda büyümeyi sürdürebileceğini öngörüyoruz. Bu nedenle büyümenin yüzde 3.5-4 trendine dönmesini bekliyoruz” dedi. Zutt, hükümetin gelecek 3 yıl için belirlediği yüzde 5.5 büyüme hedefini tutturmasının da mümkün olduğunu kaydetti. Türk ekonomisinin daha yüksek bir sürdürülebilir büyüme patikasına ancak yapısal reformlarla ulaşabileceğini vurgulayan Zutt, iş gücü piyasasının daha verimli hale getirilmesi, sermaye piyasalarının genişletilmesi, kamu harcamalarının yönetiminin iyileştirilmesi ve eğitim kalitesinin yükseltilmesi gibi alanlarda reform ihtiyacının sürdüğünü anlattı.

VERİMLİLİĞE DİKKAT

Zutt, “Bence Türkiye için orta vadeli en büyük zorluk, Türk şirketlerinin verimliliğini artırmak. Türkiye’deki şirketlerin verimliliği yıllardır yatay seyrediyor. Türkiye’den Avrupa’ya ihraç edilen ürünlerde kullanılan teknoloji yatay bir seyir izlemekten ziyade düşmeye başladı. Türkiye’nin Avrupa’ya sattığı ürünlerde kullanılan teknolojinin artması gerekiyor” diye konuştu.