Türk Eximbank Genel Müdürü: Kredi ve sigorta desteklerini 40 milyar dolara ulaştırmak istiyoruz

Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ (Türk Eximbank) Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinde (BAİB) düzenlenen toplantıda, ihracat kredilerine ilişkin bilgi verdi.

Adnan Yıldırım, ihracatın geliştirilmesi, ihracatçıların uluslararası ticaretteki paylarının artırılması ve girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması amacıyla kurulan Türk Eximbank'ın, ihracatçının ve turizmcinin vazgeçilmez bankası haline geldiğini söyledi.

Türkiye'de ağustos sonu itibariyle ihracat kredilerinin yüzde 44,1'inin Türk Eximbank tarafından verildiğini belirten Yıldırım, "İhracat kredilerinin neredeyse yarısı Türk Eximbank tarafından veriliyor. Türkiye ihracatının 2016 sonu itibariyle yüzde 23'üne, bugün itibariyle de yüzde 25'ine Türk Eximbank destek veriyor. Yıl sonu hedefimiz de yüzde 26'ya ulaşmak, bu yıl içinde Türkiye'nin ihracatına 3 puan daha desteğimizi artırmaktır. Rakamlarla ifade etmek gerekirse, kredi ve sigortadan oluşan toplam destek rakamımız 2016'da 33 milyar dolardı. Bu rakamı yıl sonunda 40 milyar dolara ulaştırmak istiyoruz." diye konuştu.

Daha önce sadece teminat mektubu alıp Eximbank'a getirenlere kredi verdiklerini, sonrasında ise pazarlama departmanı kurarak ihracatçının ayağına gitmeye başladıklarını ifade eden Yıldırım, bu nedenle şubeleştiklerini bildirdi.

İhracat sıralamasına göre Türkiye'nin 20 ilinde olmayı hedeflediklerini belirten Yıldırım, yılın başında sadece Gaziantep'te şubeleri bulunduğunu, buna Bursa, Adana ve Denizli şubelerini eklediklerini anlattı. Önümüzdeki dönemde Antalya, Kayseri ve Konya'ya da şube açacaklarını dile getiren Yıldırım, "Şube sayımızı yılın sonunda 11'e tamamlayacağız. İhracatçılarımızın yoğun olduğu diğer illerde de irtibat ofisleri açarak onların yanında yer alacağız." diye konuştu.