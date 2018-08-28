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Bodrum'a iki gemi dolusu turist geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine demirleyen 'Marella Discovery 2' ve 'Star Flayer' isimli yolcu gemileriyle 2 bin 67 turist geldi.

  • İHA
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Bahama bayraklı 264 metre uzunluğundaki "Marella Discovery 2" isimli kruvaziyer sabah saatlerinde Paşatarlası sahilindeki iskeleye yanaştı. Rodos'tan gelen kruvaziyerde, çoğunluğu İngiliz  bin 905 yolcu ile 755 personel bulunduğu bildirildi.
 
Malta bayraklı "Star Flyer" isimli 112 metre uzunluğundaki gemi ise 162 Amerikan ve Alman turist ile geldi. 76 tayfası bulunan Malta bayraklı geminin Bodrum'a bu yıl ilk seferini yaptığı ve Dalyan'a gideceği öğrenildi.
 
Gümrük işlemleri tamamlanarak gemiden inen turistler, Bodrum sahilinde yürüyüş yaptı. Bazı turistler taksilerle ve feribotla şehir turuna çıktı. Tarihi yerleri ziyaret edip alışveriş yapan turistler, bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi. Paşatarlası ve Kumbahçe plajlarında denize giren turistler, denizin ve güneşin keyfini doyasıya çıkardı. Bodrum çarşısında alışveriş yapıp kafe ve restoranları dolduran turistler esnafın da yüzünü güldürdü.
  Her iki yolcu gemisinin de akşam saatlerinde ilçeden ayrılacağı öğrenildi.
 

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