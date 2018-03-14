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Boeing’ten THY’ye: Elit hava yolları arasına hoşgeldiniz

Dünyanın en büyük uçak üreticilerinden Boeing, 25’i kesin, 5’i opsiyonlu toplam 30 adet 787-9 Dreamliner tipi yolcu uçağı siparişi veren Türk Hava Yolları’nı (THY) ‘Elit hava yolları arasına hoşgeldin’ sözleriyle övdü.

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Şirketin Seattle kentindeki merkezinden yapılan yazılı açıklamada, THY’nin 787-9 Dreamliner tipi yolcu uçaklarına yönelik siparişinin karara bağlandığı belirtildi. Açıklamada, görüşlerine yer verilen Boeing Ticari Uçaklar Başkanı ve Üst Düzey Yöneticisi Kevin McAllister, “THY ile on yıllardır süren ortaklığımızı büyütmekten onur duyuyoruz” dedi. Kevin McAllister “THY’ye, 787 Dreamliner’ı en çok tercih edilen orta ölçekli ve çift koridorlu uçağı haline getiren elit hava yolları arasına hoşgeldin diyoruz” ifadelerini kullandı. 

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