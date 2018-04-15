Boğaz’da düğün 300 bin TL’den başlıyor

Bu yıl dünya evine girecek 700 bin çift düğün hazırlıklarını hızla sürdürürken, henüz hangi mekanda düğün yapacağına karar veremeyenler için beş yıldızlı otel, tarihi yalı, doğa ile iç içe mekanlar ve düğün salonu gibi çok sayıda alternatif bulunuyor. Boğaz’da beş yıldızlı bir otelde, özel mönüsü ile 500-2 bin kişi arası görkemli bir düğün yapmanın maliyeti 300 bin TL’den başlayıp 800 bin TL’ye kadar çıkıyor. İstanbul’un en gözde mekanlarından Beşiktaş’taki Four Seasons Otel’de yemekli düğün için kişi başı 400 TL istenirken, 750 kişi kapasiteli oteldeki hafta içi yapılacak bir düğünün bedeli 300 bin TL. Düğünün hafta sonu yapılması ve özel bir yemek mönüsü tercih edilmesi durumunda ise fiyat daha yukarı çıkıyor.

KİŞİYE ÖZEL FİYAT VAR

Boğaz’da düğünün bir başka mekanı Beşiktaş’taki Çırağan Palace Kempinski’de ise 1.000 kişilik bir düğünün maliyeti ise hafta içi 400 bin TL. Hafta sonu ise ekstralarla birlikte bu fiyat daha da katlanıyor. Boğaz manzaralı Raffels Otel’de 2 bin kişilik görkemli bir düğünün fiyatı ise 800 bin TL. Fiyatlar için otel yönetimi ile yemek mönüsü ve ikram konusunda yapılan özel pazarlıklarla belirleniyor. Tarihi mekanlar düğün seçenekleri arasında yer alıyor. Kız Kulesi’nde 300 davetlinin katılımıyla gerçekleşecek yemekli bir düğün 300 bin TL’ye mal olurken, Cemile Sultan Korusu’nda bin kişilik davetle evlenmenin bedeli 200 bin TL. Ayrıca evlenecekler için kır düğünü için de çok sayıda alternatif var. Sarıyer’de Boğazın İncisi’nde kır düğünün maliyeti 37 bin TL iken, Beykoz Liva Köşk’te 2 bin kişilik düğünün maliyeti ise 50 bin TL.