Boðaz’da ikinci serbest geçiþ bu yýl baþlýyor

Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Ahmet Arslan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden sonra 15 Temmuz Þehitler Köprüsü’nde de giþelerin kalkacaðýný söyledi. Anadolu Ajansý (AA) Editör Masasý’na konuk olan Arslan, gündeme iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. Arslan, 15 Temmuz Þehitler Köprüsü’ndeki giþelerin kaldýrýlýp kaldýrýlmayacaðýnýn sorulmasý üzerine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden örnek vererek, serbest geçiþ sisteminin getirilmesinden sonra akýþýn arttýðýný ve insanlarýn hayatlarýnýn kolaylaþtýðýný kaydetti. 15 Temmuz Þehitler Köprüsü’nde de benzer uygulamayý hayata geçireceklerini belirten Arslan “Bu sene içerisinde 15 Temmuz Þehitler Köprüsü’nde yenilemeyi yapacaðýz. Yenilemeden kaynaklý trafiði kýsýtlayacaðýz. Dolayýsýyla serbest geçiþ sistemi için 2-3 ay insanlarý maðdur edip, dönüp sonra takviye için de 2-3 ay maðdur etmek yerine bu iki çalýþmayý birleþtiriyoruz. Ayný anda yapacaðýz. Takviye etme, güçlendirme iþlemi ile birlikte 15 Temmuz Þehitler Köprüsü’ndeki serbest geçiþ sistemini de bu sene içerisinde hayata geçireceðiz” dedi.

YAZIN ÇALIÞMA VAR

Arslan, söz konusu çalýþmanýn zamanlamasýnýn sorulmasý üzerine “Özellikle okullarýn tatil olduðu, Ýstanbul’daki insanlarýn tatil için þehir dýþýna çýktýðý bir dönemde” dedi. Arslan, çalýþmanýn yaklaþýk 3 ay süreceðini belirterek “Çok kýsa sürede yapýp, yenileyeceðiz” diye konuþtu. Arslan, 15 Temmuz Þehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün geçiþ ücretlerinin artýrýlmasýna yönelik eleþtirilere “Bu köprülerimiz yaþlandý. Ciddi iyileþtirmeler yapýyoruz. Bunun maliyeti var. Ayrýca 3-4 yýl zam yapmadýk. Bu masraflarý yapýnca da mecburen onlarýn fiyatlarýný artýrmak durumunda kaldýk. Ayrýca baþka ülkelerdeki otoyol ve köprü fiyatlarýyla kýyasladýðýmýz zaman ücretler çok yüksek deðil” dedi. Arslan, Osman Gazi Köprüsü’nün geçiþ ücretlerinde yapýlan indirimin araç trafiðine olumlu yansýdýðýný belirterek, “Yaklaþýk yüzde 30 bir artýþ oldu” dedi.