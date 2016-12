Boğaz’ın altından hızlı ve konforlu yolculuk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve yabancı konukların da katılımıyla 20 Aralık’ta resmi açılışı yapılan Avrasya Tüneli’nden araç geçişleri dün sabah 00.70’da başladı. Asya ile Avrupa’yı Marmaray’dan sonra ikinci kez İstanbul Boğazı’nın altından bağlayan Avrasya’yı ilk kez kullanan sürücüler tünelin işletmecisi ATAŞ çalışanları tarafından çiçekle karşılandı. Geçişler 07.00’da Kazlıçeşme ve Göztepe’den eşzamanlı olarak yapıldı. Tünelde, trafik her iki yönde kontrol amacıyla tek şeritten verildi. Entegrasyonlar sağlandıktan sonra tüneldeki 2. şerit de önümüzdeki hafta açılacak. İlk geçişi yapan sürücüler ise tüneli beğendiklerini söyledi.

KONFORLU YOLUCUK

Bizim Avrasya Tüneli’nden yolculuğumuz Anadolu-Avrupa arasında 8 dakika sürdü. Kozyatağı istikametinden Koşuyolu’na girmemizle birlikte Avrasya Tüneli’ni gösteren tabelalarla karşılaştık. OGS ve HGS sisteminin bulunduğu gişeden 15 TL’lik ücreti HGS ile ödeyerek Avrasya Tüneli’ne girdiğimizde saatimiz 11.30’u gösteriyordu. Boğaz’ın altındaki toplam uzunluğu 5.4 kilometre olan Avrasya Tüneli’nde her 500 metrede bir duvara yazılmış olan Avrupa Yakası’na ne kadar yolumuzun kaldığını gösteren yazıların eşliğinde ilerledik. Yine Avrasya Tüneli’nde radyomuzu açtığımızda tüm kanalların hiçbir kesintiye uğramadan çektiğini duyduk. Her 1 dakikada da radyoya Avrasya Tüneli’nin özel kaydı girdi. Arıza durumunda aracımızı her 600 metrede bir bulunan bekleme noktasına çekmemiz gerektiği söylendi. Boğaz’ın 106 metre altındaki Avrasya Tüneli’nde cep telefonumuzla dışarıyı arayarak kesintisiz konuşma yaptık. Tünelin bitimine 1.5 kilometre kala araçlarından cep telefonlarıyla tarihi anı kaydetmek isteyen sürücülerin yarattığı trafiğe takılmamıza rağmen, 5.4 kilometrelik tünelde 30 kilometre hız yaparak 8 dakika sonra 11.38’de Cankurtaran’dan yer üstüne çıktık.

YILBAŞINA KADAR 15 TL

Kazlıçeşme-Göztepe hattında gerçekleştirilen Avrasya Tüneli iki kıta arasındaki yolculuğu ortalama 15 dakikaya indirecek. Tünelde maksimum hız saatte 70 kilometre olarak belirlenirken, geçiş ücretleri yılbaşına kadar otomobil için 15 minibüsler için ise 22.50 Türk Lirası olacak.