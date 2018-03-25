Bölgesel gelişime katkı sağlamak amacıyla Diyarbakır'da oto sanayi sitesi inşa ediliyor

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Diyarbakır'da modern sanayi sitesi inşa ediyor.



Diyarbakır'da terör mağdurları ile düşük gelir düzeyindeki vatandaşlara konut üreten TOKİ, konut dışı alanda da üretimde verimliliğin artırılması, istihdama ve bölgesel gelişime katkı sağlanması için sanayi projesini uygulamaya geçirerek, kentin kalkınmasına destek sunuyor.



Bu kapsamda 4. Oto Tamirciler ve Küçük Sanayi Sitesi Projesi ile Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en modern oto sanayisi sitesinin yapımına başlandı.



810 iş yeri bulunacak



TOKİ Başkanı Ergün Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal konut üretiminin yanı sıra konut dışı alanlarda yatırım projeleri yürüttüklerini belirterek, Diyarbakır'ın istihdamına ve gelişimine katkı sağlayacak sanayi sitesi oluşturacaklarını söyledi.



Diyarbakır 4. Oto Tamirciler ve Küçük Sanayi Sitesi Projesi ile 4 bin 500 kişinin istihdam edileceği, 810 iş yeri kapasitesine sahip modern bir oto sanayi merkezinin yapılacağını dile getiren Turan, "Projede, 620'si 150 metrekare ve 190'ı da 300 metrekare büyüklüğe sahip iki tip iş yeri bulunuyor. Sitede ayrıca çalışanların ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarına yönelik, idare binası, çarşı, banka, fırın, cami, PTT ve lokanta gibi birimler de yer alıyor." dedi.



İldeki mevcut sanayi sitelerindeki ve şehir içindeki iş yerlerinin daha uygun mekanlarda hizmet vermesi, çalışanların daha iyi koşullarda verimli üretim sağlaması amacıyla projenin gerçekleştirildiğini vurgulayan Turan, "Modern oto sanayi sitesiyle kentin vizyonuna ve istihdama katkı sağlamayı, üretim altyapısını oluşturmayı ve mesleki alanları geliştirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.



Sanayi esnafı sevinçli



Kayapınar ilçesindeki mevcut sitede sağlıksız ve zor şartlarda çalışan sanayi esnafı, modern mekana kavuşacak olmanın sevincini yaşıyor.



Diyarbakır 4. Oto Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Muhsin Erdoğmuş, yeni sanayi sitesinin yapımına başlanmasından esnafın memnuniyet duyduğunu dile getirdi.



Projenin gerçekleşmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TOKİ yetkililerinin büyük katkısı olduğuna işaret eden Erdoğmuş, yaklaşık 507 dönüm alanda oluşturulacak sitenin, şehrin ve sanayi esnafının özlemi olduğunu kaydetti.



Erdoğmuş, yaklaşık 200 milyon lira tutarındaki sitenin yapımına birkaç gün önce başlandığını aktararak, "2 yıl sonra hizmete girecek merkez, aynı zamanda istihdama önemli destek olacak. Bölgenin en modern merkezinde esnaf daha rahat ve sağlıklı ortamda çalışacağı için iş kazaları da minimum seviyeye inecek. Sanayi esnafı olarak başta Cumhurbaşkanımız Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



Sanayi esnafı ve çalışanları da sağlıklı şartlarda hizmet sunmalarını sağlayacak yeni sitenin yapılmasının önemine değinerek, ilgililere teşekkür etti.