Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Bor madeninde tarihi rekor

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Saç, geçen yıl 2,2 milyon ton bor madeni satışıyla tüm zamanların en büyük satış rekorunu kırdıklarını söyledi.

  • 6
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Saç, Eti Maden tarafından Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki bir otelde düzenlenenkonferansta, 1935 yılında kurulan Eti Maden İşletmelerinin maden ve kimya sektöründe faaliyet gösterdiğini kaydetti. Dünya rezervinin yüzde 71’sine sahip oldukları bor madenini dünya pazarlarına sunduklarını anlatan Saç. geçen yıl 823 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını söyledi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Uçakta korku dolu anlar

Uçakta korku dolu anlar

Rusya'dan akıllara zarar fotoğraflar

Rusya'dan akıllara zarar fotoğraflar

Raco'dan ilk fotoğraflar

Raco'dan ilk fotoğraflar

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA