Bor madeninde tarihi rekor
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Saç, geçen yıl 2,2 milyon ton bor madeni satışıyla tüm zamanların en büyük satış rekorunu kırdıklarını söyledi.
Saç, Eti Maden tarafından Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki bir otelde düzenlenenkonferansta, 1935 yılında kurulan Eti Maden İşletmelerinin maden ve kimya sektöründe faaliyet gösterdiğini kaydetti. Dünya rezervinin yüzde 71’sine sahip oldukları bor madenini dünya pazarlarına sunduklarını anlatan Saç. geçen yıl 823 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını söyledi.
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