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Borajet seferlerine ara verdi

GEÇEN yıl sonunda SBK Holding tarafından satın alınan Borajet Havayolları bugünden itibaren seferlerine ara verme kararı aldı. Havayolunun daha önceden sattığı biletler için yolcularını Türk Hava Yolları´na yönlendirildi.

  • DHA
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Havayolları´ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
 
"Yurtiçinde ve dışında 80 farklı noktaya hizmet veren Türkiye'nin ilk ve tek bölgesel havayolu şirketi olan Borajet Havayolları SBK Holding bünyesine devredilmesinin ardından dünyanın en büyük havalimanlarından biri olacak İstanbul 3. Havalimanı'na çok daha güçlü olarak hizmet verme hazırlığını sürdürmektedir. Borajet Havayolları yeniden yapılanma çalışmaları neticesinde filosunda aktif olarak bulunan 10 adet uçağın 6'sının teknik arıza ve parça eksikliğinden dolayı uzun süredir yerde kalması sebebiyle oluşan teknik sorunların giderilerek uçulabilir duruma gelmesi uzun süre alacağından dolayı, müşteri mağduriyeti ve ticari itibar göz önüne alınarak filonun yenilenip yeni uçuş rotalarının ve planlamaların yapılması için uçuşlarına geçici bir süre ara vermiştir"
 
YALÇIN AYASLI TARAFINDAN KURULDU
 
ABD´de yaşayan Yalçın Ayaslı tarafından kuruluan havayolu, operasyonuna önce pervaneli ATR72 tipi uçaklarla başlamıştı. Şirket, 4 yıl önce Embraer 190 serisi uçaklara geçti. Ayaslı geçen yıl sonunda Borajet´i 260 milyon dolara SBK Holding´e sattı. Satış sonrasında havayolu şirketi yönetim değişikliğine gitmişti.

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