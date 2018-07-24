Bor’dan ekonomiye 854 milyon dolar katkı

Bor madeni ve kullanım alanları temalı MÜSİAD 99. Genel İdare Kurulu Toplantısı (GİK), Türkiye’deki tüm Şube Başkanlarının katılımıyla, hafta sonu Uşak Şubesi ev sahipliğinde düzenlendi. BOREN Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanı Doç.Dr. Abdülkerim Yörükoğlu ve ETİ Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serkan Keleşer’in katılımlarıyla gerçekleşen kurulda, Türkiye’deki Bor rezervleri, Bor ürünlerinin ileri teknoloji ürünlerindeki kullanımı, bor üretiminde yeni inovasyon anlayışı ve Bor’a dayalı sektörlerde iş birliği çalışmaları konuları detaylı bir şekilde ele alındı.

BİR KATKI MADDESİ

Dünyadaki bor rezervinin 4.5 milyar ton olduğuna dikkat çeken Keleşer, bunun 3.3 milyar tonunun Türkiye’de bulunduğunu vurguladı. ETİ Maden’in dünya üzerindeki pazar payının yüzde 57 oranında olduğunu kaydeden Keleşer, 2017 yılı sonu itibariyle bor madeninin Türkiye ekonomisine 854 milyon dolarlık bir ihracat getirisi sağladığını belirtti. İnovasyon ve Ar-Ge çalışmalarına ilişkin yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Keleşer, bu bağlamda üniversiteler, BOREN ve özel sektör temsilcileri ile iş birliği çalışmaları yürüttüklerini vurguladı. Patent ile ilgili olarak da bilgi veren Keleşer 9’u ulusal 3’ü uluslararası olmak üzere 12 patent aldıklarını ve 2 adet ulusal patent başvuru sürecinin de devam ettiğini kaydetti. Bor ürünlerinin kullanım alanlarına ilişkin olarak konuşan Keleşer, “Bor ürünleri; temel olarak cam, seramik ve tarım sektörlerinde kullanılıyor. Bor, ana bileşen olarak kullanılmıyor. yüzde 20 ile yüzde 0.01 arasında değişen oranlarda nihai ürünlerin bünyesinde katkı maddesi olarak yer alıyor” dedi.

MÜSİAD Genel Başkan Abdurrahman Kaan, bor madeninin Türkiye’nin geleceği adına çok önemli bir konumda yer aldığını vurguladı. Bor madeninin kullanımı konusunda atılması gereken çok fazla adım olduğunu belirten Kaan, MÜSİAD olarak ülkemizin potansiyelinin açığa çıkarılması adına çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

BUNU KULLANALIM

Kaan “Bor, kullanım alanı ve üreteceği katma değer düşünüldüğünde, son derece kıymetlidir. Dünyadaki kaynaklar hızla tükenirken ve alternatif kaynaklara ilgi artıyorken Türkiye, önemli bir ham madde olan Bor madeninden, değerini teslim edecek şekilde istifade edilmelidir. Elimizde Bor madeni gibi bir kıymet varken, bunu en etkin şekilde kullanarak, yerli ve milli üretim kapasitemizi artırmalıyız.” dedi.