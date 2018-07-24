Bor’dan ekonomiye 854 milyon dolar katkı
Otomotiv, enerji ve savunma gibi pek çok alanda kullanılan bor madeni ekonomiye can verdi. ETİ Maden İşletmeleri Başkanı Serkan Keleşer geçen yıl 854 milyon dolarlık bor madeni ihracat edildiğini söyledi.
Bor madeni ve kullanım alanları temalı MÜSİAD 99. Genel İdare Kurulu Toplantısı (GİK), Türkiye’deki tüm Şube Başkanlarının katılımıyla, hafta sonu Uşak Şubesi ev sahipliğinde düzenlendi. BOREN Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanı Doç.Dr. Abdülkerim Yörükoğlu ve ETİ Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serkan Keleşer’in katılımlarıyla gerçekleşen kurulda, Türkiye’deki Bor rezervleri, Bor ürünlerinin ileri teknoloji ürünlerindeki kullanımı, bor üretiminde yeni inovasyon anlayışı ve Bor’a dayalı sektörlerde iş birliği çalışmaları konuları detaylı bir şekilde ele alındı.
BİR KATKI MADDESİ
Dünyadaki bor rezervinin 4.5 milyar ton olduğuna dikkat çeken Keleşer, bunun 3.3 milyar tonunun Türkiye’de bulunduğunu vurguladı. ETİ Maden’in dünya üzerindeki pazar payının yüzde 57 oranında olduğunu kaydeden Keleşer, 2017 yılı sonu itibariyle bor madeninin Türkiye ekonomisine 854 milyon dolarlık bir ihracat getirisi sağladığını belirtti. İnovasyon ve Ar-Ge çalışmalarına ilişkin yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Keleşer, bu bağlamda üniversiteler, BOREN ve özel sektör temsilcileri ile iş birliği çalışmaları yürüttüklerini vurguladı. Patent ile ilgili olarak da bilgi veren Keleşer 9’u ulusal 3’ü uluslararası olmak üzere 12 patent aldıklarını ve 2 adet ulusal patent başvuru sürecinin de devam ettiğini kaydetti. Bor ürünlerinin kullanım alanlarına ilişkin olarak konuşan Keleşer, “Bor ürünleri; temel olarak cam, seramik ve tarım sektörlerinde kullanılıyor. Bor, ana bileşen olarak kullanılmıyor. yüzde 20 ile yüzde 0.01 arasında değişen oranlarda nihai ürünlerin bünyesinde katkı maddesi olarak yer alıyor” dedi.
MÜSİAD Genel Başkan Abdurrahman Kaan, bor madeninin Türkiye’nin geleceği adına çok önemli bir konumda yer aldığını vurguladı. Bor madeninin kullanımı konusunda atılması gereken çok fazla adım olduğunu belirten Kaan, MÜSİAD olarak ülkemizin potansiyelinin açığa çıkarılması adına çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.
BUNU KULLANALIM
Kaan “Bor, kullanım alanı ve üreteceği katma değer düşünüldüğünde, son derece kıymetlidir. Dünyadaki kaynaklar hızla tükenirken ve alternatif kaynaklara ilgi artıyorken Türkiye, önemli bir ham madde olan Bor madeninden, değerini teslim edecek şekilde istifade edilmelidir. Elimizde Bor madeni gibi bir kıymet varken, bunu en etkin şekilde kullanarak, yerli ve milli üretim kapasitemizi artırmalıyız.” dedi.
CAM SEKTÖRÜ İÇİN ÖNEMLİBİR ÜRÜN
MÜSİAD Enerji ve Maden Sektör Kurulu Başkanı Dr. İzzet Alagöz moderatörlüğünde panel düzenlendi. Panelde, BOREN Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanı Doç.Dr. Abdülkerim Yörükoğlu, bor madeni kullanım koşulları ve getirdiği fırsatlara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Yörükoğlu “Borcam adında Şişecam’ın ürettiği bir ürünümüz de var. Bor madeni şu an için özellikle sağlık sektöründe yaygın olarak kullanılmaya başlandı. MR cihazlarının yapımında Bor madeni kullanılıyor. Sağlık sektöründe özellikle beyin tümörlerinin tedavisinde radyoterapi tedavilerinde Bor kullanılıyor” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.