Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 100.000'i geçti

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 682,02 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,62, holding endeksi yüzde 0,45 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,98 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 1,20 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Güne pozitif başlangıç yapan BIST 100 endeksi, günün ikinci yarısında 100.106,82 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve günü yüzde 0,69 artışla kapanış rekoru olan 100.072,15 puandan tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde mayıs ayı konut satışları, haziran ayı reel kesim güven endeksi, kapasite kullanımı verilerinin, yurt dışında ise ABD ve Avro Bölgesi'nde öncü Markit PMI verileri ile Fed üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 100.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 102.200 seviyesinin gündeme geleceğini kaydeden analistler, olası düşüşlerde ise 99.300 seviyesinin destek konumun izleneceğini dile getirdi.

- Altının onsu 1.250,51 dolar

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.25 itibarıyla 1.250,51 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,01 değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 142 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,5155 lira, satışta 3,5296 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,5324 lira, satışta 3,5466 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,8'den bileşik getirisi de yüzde 11,09'dan gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 973 milyon 104 bin 627,54 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 435 milyon 954 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,80 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1157, sterlin/dolar paritesi 1,2667, dolar/yen paritesi de 111,38 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 45,59 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın 232 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 141,60, lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 141,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 141,60 liradan, 933 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 947 liradan, 129,10 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 133,10 liradan, 912 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 929 liradan, 454 liradan alınan Yarım Ziynet 464 liradan, 227 liradan alınan Çeyrek Ziynet 232 liradan satıldı.