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Borsa 20 ayın zirvesine çıktı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,64 yükselerek 86.847,96 puan ile yaklaşık 20 ayın en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 552,24 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,93, holding endeksi ise yüzde 0,76 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,72 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,56 ile ticaret oldu.

Ocak ayındaki yükseliş eğilimini şubat ayının ilk işlem gününe de taşıyan BIST 100 endeksi, gün içinde 86.920,13 puana kadar çıktı. Endeks kapanış verileri itibarıyla 28 Mayıs 2015 tarihinden bu yana en yüksek seviyeye işaret etti.

Analistler, döviz kurlarındaki sakin seyir ve pay piyasalarında gelen kar satışlarının yeni alımlarla karşılanmasının etkisiyle BIST 100 endeksinin yükseliş rallisini devam ettirdiğini belirtiyor.

Bu akşam saat 22.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) kararlarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini kaydeden analistler, yarın İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ve açıklanacak verilerin takip edileceğini, teknik açıdan ise BIST 100 endeksinin 87.500 seviyesinin direnç, 85.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu dile getirdi.

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