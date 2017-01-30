Borsa 9 ayın zirvesine çıktı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.410,15 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 5,29 holding endeksi ise yüzde 1,51 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, tek gerileyen ise yüzde 0,59 ile turizm oldu.

Güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi 83.650,45 puanı görmesinin ardından hızlı bir şekilde yükselişe geçti. Endeks, özellikle banka pay piyasalarında yoğunlaşan alışlarla 21 Nisan 2016 tarihinden bu yana en yüksek seviyesi olan 86.279,77 puana kadar çıktı.

Analistler, cuma akşamı kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'nin notunu düşürmesinin ardından, yatırımcıların TL varlıklar için negatif beklentilerinin ortadan kalktığını ve bunun da hem kur hem de pay piyasaları tarafında alımları tetiklediğini belirtiyor.

Bugün TL'nin diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrıştığını söyleyen analistler, yaklaşık yüzde 2 gerileyen dolar kurunun, Borsa İstanbul'da alımların güçlenmesini sağladığını kaydetti. Analistler, uzun zamandır emsallerinden negatif ayrışan TL varlıklarda, satış yönünde pozisyon almış olan yabancı yatırımcıların pozisyonlarını kapatarak alıma geçmiş olabileceklerini tahmin etti.

Dolar/TL gün içinde 3,8794'ü görmesinin ardından hızlı bir şekilde düşüşe geçerek 3,79 sınırına kadar geriledi.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Enflasyon Raporu'nun, yurt dışında ise Avro Bölgesi büyüme başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini kaydeden analistler, BIST 100 endeksinin 86.300 puanın üzerinde çıkması durumunda yeni hedefinin 87.500 seviyesi olacağını, düşüşlerde ise 85.000 seviyesinin destek konumuna gelebileceğini dile getirdi.