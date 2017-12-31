Borsa, altını 2’ye doları 6’ya katladı

Borsa İstanbul’da hisse senetleri 2017 yılında ortalama yüzde 47.6 ile başlıca yatırım araçları arasında en yüksek getiriyi sağlayan finansal araç oldu. Borsa İstanbul’da 2016 yılını 78.139 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, 2017 yılında rekor üzerine rekor kırmasının ardından yılı yüzde 47.6 artışla 115.333 puandan tamamladı. Başlıca yatırım araçları arasında, BIST 100 endeksinin ardından en fazla yükseliş kaydeden finansal araç, Avrupa’daki siyasi belirsizliklere karşın yüzde 22.5 ile Euro olurken, onu sırasıyla altın ve dolar izledi. Euro/TL, uluslararası piyasada yükseliş eğiliminde hareket eden ve 2016 kapanışına göre yaklaşık yüzde 14 değer kazanan avro/dolar paritesine bağlı olarak yıl boyunca pozitif bir görünüm sergiledi.

DOLAR % 7.7 KAZANDI

Yıl boyunca gördüğü tarihi zirvelerle gündemden düşmeyen dolar kurunun yıllık getirisi ise yüzde 7.7 seviyesinde kalırken, tasarruf sahiplerinin en fazla tercih ettiği finansal araçlardan altının gram fiyatı yüzde 21,1 artış kaydetti. Dolar kuru aylık bazda tam 8 ay değer kaybederken, en yüksek artışı yüzde 7 ile ocak ayında kaydetti. Ocak ayının ardından üst üste 7 ay değer kaybeden dolar kuru, eylül ayında 3.3888 ile yılın en düşük seviyesini, kasım ayında ise 3.9830 ile en yüksek seviyesini gördü. Dolar, eylül, ekim ve kasım aylarını yükselişle tamamlasa da aralık ayında tekrar düşüşe geçti.