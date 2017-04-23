Borsa İstanbul'da yeni hedef 95 bin

Siyasi istikrarı kalıcı hale getirecek olan anayasa değişikliğinin referandumda kabul edilmesi ile birlikte erken seçim ihtimalinin de ortadan kalkması, yabancı yatırımcıların Türkiye'ye ilgisini artırdı. Referandum sonrasındaki ilk işlem haftasında, 92 bin puanı geçerek 47 ayın en yüksek kapanışını yapan Borsa İstanbul, haftalık bazda yüzde 2.62 ile dünyanın en fazla değer kazanan piyasası oldu. Dolar yüzde 2.5'e yakın değer kaybederek 3.63 TL ile üç haftanın en düşük seviyesine geriledi. Tahvilbono piyasasında da 10 yıllık gösterge kağıdın faizi, yarım puandan fazla gerileyerek yüzde 11.15'e indi.

ÜÇ AYIN DA LİDERİ

Son üç ayın da yüzde 11.26 ile getiri lideri olan Borsa İstanbul'da endeks geçen haftayı 92 bin 423 puandan tamamladı. Borsa, Gezi Parkı olayları öncesinde 93 bin 178 puanla tarihi rekorun kırıldığı 22 Mayıs 2013'ten bu yanaki en yüksek kapanışı gerçekleştirdi. Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri geçen hafta 20 milyar liraya yakın artarak 700 milyara ulaştı. Endeksin kısa vadede 95 puanı yükselmesi bekleniyor.

62 MİLYARLIK KATKI

Referandum sonrasındaki ilk işlem haftasındaki olumlu havanın Türkiye ekonomisine katkısı 62 milyar liraya ulaştı. Borsadaki şirketlerin değerindeki 20 milyar liralık artışın yanı sıra, Türkiye'nin dış borç stoku, dolardaki değer kaybının etkisiyle, TL cinsinden 39 milyar TL azaldı. Faizde yaşanan yarım puandan fazla düşüşün ekonomiye katkısı ise yaklaşık 3 milyar TL olarak gerçekleşti. Piyasalarda, referandum sonrasında oluşan iyimser havanın lokomotifliğini Türkiye'ye güvenen yabancı yatırımcılar üstlendi. Yabancılar 2017 başından bu yana Türkiye'de 2.3 milyar dolarlık alım yaptı.

DOLAR 3.5 TL'NİN ALTINA İNER

Yabancılar Türk Lirası'nda yükselişin devam etmesini bekliyor. Oxford Economics doların 3.5 TL'nin altına ineceğine işaret ederken, UBS de Türk tahvili almaya başladı. Referandum sonrası yurtdışında yapılan tahvil ihraçlarına da rekor talep geldi. İş Bankası'nın eurobond ihracına 3 kat talep oldu. Albaraka Türk'ün 150 milyon dolarlık murabaha sendikasyon kredisi, yoğun talep üzerine 213 milyon dolara yükseltildi.