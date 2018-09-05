Borsa günü 92.790,99 puandan tamamladı

Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 615,10 puan ve yüzde 0,66 değer kaybederek 92.574,17 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 92.370,79 puanı, en yüksek 93.719,45 puanı gören endeks, günü yüzde 0,43 azalışla 92.790,99 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,71, hizmetler endeksi yüzde 0,49, teknoloji endeksi yüzde 0,14, sanayi endeksi de yüzde 0,03 değer kaybetti. BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 540,25 puan ve yüzde 0,47 azalarak 114.030,97 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 152'si prim yaptı, 217'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Petkim ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.197,37 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.197,37 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,20 yükselişle 256 bin lira oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,6777 lira, satışta 6,7045 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,6750 lira, satışta 6,7018 lira olarak belirlemişti. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 23,06'dan, bileşik getirisi de yüzde 24,39'dan gerçekleşti. Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1623, sterlin/dolar paritesi 1,2951, dolar/yen paritesi de 111,54 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 77,42 dolardan işlem görüyor.