Borsa, günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 196,83 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,19, holding endeksi yüzde 0,93 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,81 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,88 ile madencilik oldu.

Güne satıcılı başlayan BIST 100 endeksi, ABD'de açıklanan eylül ayı istihdam raporunun ardından döviz kurlarındaki yükselişin etkisiyle 103.500 sınırına kadar geriledi. Bu seviyelerden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi eden BIST100 endeksi, 104.000'in üzerinde dengelendi.