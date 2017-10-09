Borsa, günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,73 düşüşle 101.298 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.839,48 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,98, holding endeksi yüzde 3,01 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri değer kaybederken en fazla gerileyen yüzde 8,41 ile ulaştırma oldu.

Türkiye ile ABD arasındaki vize işlemlerinin askıya alınmasının etkisiyle 99.210,33 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telefi ederek ve günü 101.000 punanın üzerinde tamamladı.

Analistler, iki ülke arasındaki gelişmelerin etkisiyle Asya piyasalarında dolar/TL'nin 3,7923 ile 30 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesini, avro/TL'nin de 4,4887 ile tüm zamanların zirvesini gördüğünü belirterek, döviz kurlarındaki yükselişin pay piyasalarında satış baskısını artırdığını ifade etti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu yurt dışında ise İngiltere'de sanayi üretimi, Almaya'da dış ticaret verileri ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerininin konuşmalarının takip edileceğini dile getiren analistler, Türkiye ve ABD'li yetkililerden gelecek açıklamalar ile buna bağlı olarak döviz kurlarının seyrinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 97.900 seviyelerinin destek, 101.500 puanın ise direnç konumuna gelebileceğini bildirdi.