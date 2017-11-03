Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi güne 74,96 puan ve yüzde 0,07 artarak 113.069,82 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 144,43 puan ve yüzde 0,13 değer kaybederek 112.850,43 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 110.576,02 puanı, en yüksek 113.488,66 puanı gören endeks, günü yüzde 1,51 azalışla 111.292,78 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,60, sanayi endeksi yüzde 0,52, hizmetler endeksi yüzde 0,95 değer kaybetti, teknoloji endeksi ise yüzde 2,58 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 2.524,81 puan ve yüzde 1,82 azalarak 136.553,34 puandan kapandı. İşlem gören 505 hisse senedinin 95'i prim yaptı, 277'si geriledi. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Emlak Konut GYO, Vestel Elektronik ve Karsan Otomotiv bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.267,19 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.267,19 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,25 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 157 bin 500 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,8177 lira, satışta 3,8330 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,8045 lira, satışta 3,8198 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,77'den, bileşik getirisi de yüzde 13,18'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 2 milyar 278 milyon 501 bin 619,77 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 807 milyon 839 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 3 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,77 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1609, sterlin/dolar paritesi 1,3065, dolar/yen paritesi de 114,36 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 60,86 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın 260 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 158,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 158,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 158,60 liradan, bin 44 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 61 liradan, 144,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 148,50 liradan, bin 20 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 41 liradan, 510 liradan alınan Yarım Ziynet 520 liradan ve 255 liradan alınan Çeyrek Ziynet 260 liradan satıldı.