Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,51 azalışla 111.292,78 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.702,09 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,43, holding endeksi yüzde 1,95 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 1,83 ile gıda içecek, en çok gerileyen ise yüzde 3,58 ile madencilik oldu.

Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, en yüksek 113.488,66 puanı görmesinin ardından döviz kurlarındaki yükselişin etkisiyle gerileyerek 110.576,02 puana düştü. Kapanışa yakın kayıplarının bir kısmını telafi eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,51 azalışla 111.292,78 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda doların gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kazanmasına paralel dolar/TL'nin 3,8801 ile 27 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesini gördüğünü, bu durumun da borsada satışları hızlandırdığını dile getirdi.

Bu akşam uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) Türkiye değerlendirmesinin takip edileceğini belirten analistler, gelecek hafta yurt içinde sanayi üretimi endeksi, yurt dışında ise Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin izleneceğini kaydetti.

Analistler, BIST 100 endeksinde 110.000 seviyesini destek, tarihi zirve olan 114.540 seviyesinin de direnç konumunda olacağını bildirdi.