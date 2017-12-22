Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi güne 621,95 puan ve yüzde 0,56 artarak 111.893,91 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 515,45 puan ve yüzde 0,46 değer kazanarak 111.787,40 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 111.005,82 puanı, en yüksek 112.156,74 puanı gören endeks, günü yüzde 0,16 azalışla 111.099,47 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,42, hizmetler endeksi yüzde 0,78 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,62, teknoloji endeksi yüzde 0,08 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 335,03 puan ve yüzde 0,24 azalarak 136.547,10 puandan kapandı. İşlem gören 506 hisse senedinin 156'sı prim yaptı, 201'i geriledi. Türk Hava Yolları, Vestel Elektronik, Kardemir (D), Sasa Polyester ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.271,45 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.271,45 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,18 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 155 bin 750 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,8087 lira, satışta 3,8239 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,8197 lira, satışta 3,8350 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,98'den, bileşik getirisi de yüzde 13,40'tan gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 483 milyon 942 bin 74,39 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 7 milyar 443 milyon 67 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 3 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,09 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1849, sterlin/dolar paritesi 1,3368, dolar/yen paritesi de 113,39 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 64,75 dolardan işlem görüyor.

Muhabir : Bahar KaraYayınlayan : Hasan Arslan 18:17 22/12/17

Çeyrek altın 256 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 156 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 155,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 156 liradan, bin 27 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 44 liradan, 142 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 146 liradan, bin 3 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 23 liradan, 502 liradan alınan Yarım Ziynet 512 liradan ve 251 liradan alınan Çeyrek Ziynet 256 liradan satıldı.