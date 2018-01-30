Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi güne 631,16 puan ve yüzde 0,52 azalarak 120.214,14 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 510,81 puan ve yüzde 0,42 değer kaybederek 120.334,49 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 119.303,10 puanı, en yüksek 120.948,62 puanı gören endeks, günü yüzde 1,28 azalışla 119.303,10 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,42, sanayi endeksi yüzde 0,72, hizmetler endeksi yüzde 1,50 değer kaybetti, teknoloji endeksi ise yüzde 0,95 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 2.142,58 puan ve yüzde 1,45 azalarak 145.793,27 puandan kapandı. İşlem gören 511 hisse senedinin 133'ü prim yaptı, 235'i geriledi. Türk Hava Yolları, Tümosan, Garanti Bankası, ASELSAN, Halkbank ve Şekerbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.344,78 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.344,78 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre 0,30 yüzde değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 162 bin 900 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,7768 lira, satışta 3,7919 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,7701 lira, satışta 3,7852 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,96'dan, bileşik getirisi de yüzde 13,38'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 125 milyon 911 bin 561,10 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 5 milyar 918 milyon 96 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,10 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2426, sterlin/dolar paritesi 1,4124, dolar/yen paritesi de 108,55 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 68,55 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın 268 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 163,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 163 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 163,20 liradan, bin 74 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 92 liradan, 148,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 152,60 liradan, bin 50 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 71 liradan, 525 liradan alınan Yarım Ziynet 535 liradan ve 263 liradan alınan Çeyrek Ziynet 268 liradan satıldı.