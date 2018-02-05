Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,07 azalışla 116.852,68 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.266,72 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,53, holding endeksi yüzde 1,09 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,32 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 2,44 ile metal ana sanayi oldu.

Açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında kalmasına karşın, küresel piyasalarda azalan risk iştahı ve dünya borsalarındaki düşüşten negatif etkilenen BIST 100 endeksi, analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 117.200 puanın kırılmasıyla kayıplarını genişletti ve günü 116.852,68 puandan tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da perakende satışlar ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının da izlenmesi gerektiğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.500 ve 115.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydeden analistler, olası yükselişlerde ise 120.000 puanın direnç olarak güçlendiğini söyledi.