Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.395,38 puan azalışla 115.457,30 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 2.556,00 puan ve yüzde 2,19 azalarak 114.296,68 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.907,99 puan ve yüzde 1,63 değer kaybederek 114.944,69 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 113.875,72 puanı, en yüksek 115.892,76 puanı gören endeks, günü yüzde 1,19 azalışla 115.457,30 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,40, sanayi endeksi yüzde 0,69, hizmetler endeksi yüzde 1,42, teknoloji endeksi yüzde 2,10 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.499,56 puan ve yüzde 1,05 azalarak 141.442,85 puandan kapandı. İşlem gören 511 hisse senedinin 57'si prim yaptı, 332'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, İş Bankası (C), Kardemir (D) ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.329,36 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.329,36 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,37 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 163 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,7760 lira, satışta 3,7911 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,7605 lira, satışta 3,7756 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,57'den, bileşik getirisi de yüzde 12,97'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 2 milyar 285 milyon 645 bin 292,97 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 7 milyar 279 milyon 611 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,11 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2329, sterlin/dolar paritesi 1,3870, dolar/yen paritesi de 109,33 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 67,14 dolardan işlem görüyor.