Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 2.449,11 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,98, holding endeksi yüzde 1,67 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,27 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 7,97 ile madencilik oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 116.926,82 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, jeopolitik belirsizlikler, ABD borsalarındaki değer kayıpları ve döviz kurlarındaki yükselişin negatif etkisiyle düşüşe geçerek 113.500 puanın altına geriledi.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak uluslararası yatırım pozisyonu ile finansal hizmetler güven endeksinin, yurt dışında ise ABD ve Avro Bölgesi'nde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini kaydetti.

Suriye başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin yatırımcıların odağında olmaya devam edeceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 112.500 seviyesinin destek, 115.500 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.

Çeyrek altın 266 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 162,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 162,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 162,40 liradan, bin 69 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 87 liradan, 148 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 152 liradan, bin 45 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 65 liradan, 522 liradan alınan Yarım Ziynet 532 liradan ve 262 liradan alınan Çeyrek Ziynet 266 liradan satıldı.