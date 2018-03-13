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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,12 düşüşle 118.266,86 puandan tamamladı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,12 düşüşle 118.266,86 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 144,57 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,24 azalırken, holding endeksi yüzde 0,06 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,85 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 3,02 ile madencilik oldu.

Güne pozitif başlayan ve 118.610,93 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki artışların neden olduğu satış baskısı ile düşüşe geçerek 118.000-118.500 bandında dengelendi..

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetinin, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi ve Avro Bölgesi sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.000 puanın direnç, 116.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

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