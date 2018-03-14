Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,57 düşüşle 117.592,67 puandan tamamladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,57 düşüşle 117.592,67 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 674,19 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,73, holding endeksi yüzde 0,88 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,40 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,92 ile gıda içecek oldu.

Güne pozitif başlayan 119.000 puan sınırına kadar çıkan BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki hızlı yükselişlerin etkisiyle düşüşe geçerek analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 117.700 puanın hemen altında günü tamamladı. Dolar/TL gün içinde 3,89 sınırına kadar çıkarken, avro/TL 4,8079 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketinin, yurt dışında ise ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.500 seviyesinin destek, 119.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Afrin´de sivillere ölüm tehdidi

Afrin´de sivillere ölüm tehdidi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu görüntüleri büyük beğeni topladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu görüntüleri büyük beğeni topladı

Köprü taşıyıcılar Afrin'e gönderildi

Köprü taşıyıcılar Afrin'e gönderildi

Afrin'deki Mehmetçik'ten Atatürk pozu

Afrin'deki Mehmetçik'ten Atatürk pozu

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA