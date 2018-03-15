Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,33 düşüşle 117.201,54 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 391,13 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,16, holding endeksi yüzde 1,44 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,01 ile madencilik, en çok gerileyen ise holding oldu.

Güne pozitif başlayan ve 118.149,33 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki yükselişlerin negatif etkisiyle 117.000 puan sınırına kadar geriledi.

Küresel piyasalarda azalan risk iştahı ile dolar karşısında değer kaybeden gelişmekte olan ülke para birimlerine bağlı olarak yükselen dolar/TL, 3,9054 ile 4 Aralık 2017'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, küresel piyasalarda "ticaret savaşları" endişelerinin artması ve ABD'deki siyasi gelişmelerin etkisiyle risk iştahının azaldığını belirterek, bunun da gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında değer kaybetmesine neden olduğunu ifade etti.