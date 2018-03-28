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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,78 azalışla 114.129,30 puandan tamamladı. Tüm sektör endeksleri günü düşüşle tamamlarken, en çok gerileyen yüzde 3,32 ile bilişim oldu.

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BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 2.067,24 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,30, holding endeksi yüzde 1,18 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri günü düşüşle tamamlarken, en çok gerileyen yüzde 3,32 ile bilişim oldu.

ABD'de beklentilerin üzerinde gelen büyüme verisinin ardından yükselişi ivme kazanan döviz kurları ve dünya borsalarındaki düşüşlerin negatif etkisiyle 113.858,73 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, 114.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

ABD'de 2017'nin son çeyreğine ilişkin büyüme verisi yüzde 2,9 ile beklentileri aşarken, artan yatırımcı talebi ile 4,0149'a kadar çıkan dolar/TL, 3,9980 seviyesinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde büyüme, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, Almanya'da enflasyon ile ABD'de kişisel gelir ve harcama verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400 ve 112.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, 2017 yılında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 7,3 büyümesini bekliyor. Ekonomistlerin geçen yılın son çeyreğine ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 7,1 oldu. Türkiye ekonomisi 2017'nin ilk çeyreğinde yüzde 5,3, ikinci çeyrekte yüzde 5,4 ve üçüncü çeyrekte yüzde 11,1 büyümüştü.

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