Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,54'lük düşüşle tamamladı. Endeks 618 puanlık azalışla 113 bin 975 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 5,9 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi ise yüzde 0,12 değer kaybetti.

Çeyrek altın 281 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 172,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 172,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 172,70 liradan, bin 137 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 156 liradan, 156 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 160 liradan, bin 111 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 131 liradan, 556 liradan alınan Yarım Ziynet 566 liradan ve 276 liradan alınan Çeyrek Ziynet 281 liradan satıldı.