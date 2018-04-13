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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,57 düşüşle 109.604,01 puandan tamamladı.

  • AA
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,57 düşüşle 109.604,01 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 631,41 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,76, holding endeksi yüzde 0,72 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,18 ile finans kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,27 ile inşaat oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 110.792,78 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, 109.500 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, haftaya yurt içinde sanayi üretimi endeksi, yurt dışında ise yoğun veri trafiği ve Suriye ile ilgili gelişmelerin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 112.500 seviyesinin direnç, 106.000 puanın destek konumuna geldiğini söyledi.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubatta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,8 artacağını tahmin ediyor. Şubatta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 8,6 artacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 0,8 azalacağı tahmin ediliyor.

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