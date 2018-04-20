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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,06 düşüşle 110.932,48 puandan tamamladı.

  • AA
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,06 düşüşle 110.932,48 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.189,68 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,40, holding endeksi yüzde 0,50 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,35 ile finans kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 3,33 ile ulaştırma oldu.

Güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, 110.678,03 puana kadar gerilemesinin ardından 111.000 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve ABD'de büyüme verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 112.500 seviyesinin direnç, 111.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın TCMB'nin 25 Nisan Çarşamba günü gerçekleştireceği PPK toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler, politika faizi ve faiz koridorunda değişiklik beklemezken, geç likidite penceresi (GLP) faiz oranında 25 ila 75 baz puanlık artış öngörüyor.

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