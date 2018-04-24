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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,79 düşüşle 110.058,62 puandan tamamladı.

  • AA
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,79 düşüşle 110.058,62 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 873,86 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,85, holding endeksi yüzde 0,51 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 1,87 ile finans kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 4 ile ulaştırma oldu.

Güne düşüşle başlayan ve analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 110.000 puanın altına gerileyen BIST 100 endeksi, tekrar bu seviyenin üstünde dengelendi.

ABD 10 yıllık tahvil faizleri de Ocak 2014'ten bu yana ilk kez yüzde 3 seviyesini gördü.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 112.500 puanın direnç, 110.000 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizi ve faiz koridorunda değişiklik beklemezken, Geç Likidite Penceresi (GLP) faiz oranında 25 ila 75 baz puanlık artış öngörüyor.

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