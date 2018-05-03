Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.816,61 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,93, holding endeksi de yüzde 1,30 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,81 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 14,64 ile finans kiralama, faktoring oldu.

Enflasyonun nisanda yüzde 1,87 ile beklentilerin üzerinde artması ve döviz kurlarındaki sert yükselişin etkisiyle gün içinde 102.629,74 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, 103.000 puanın altında dengelendi.

Dolar/TL, 4,2446 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, avro/TL de 5,0780 seviyesine kadar yükseldi.