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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,79 düşüşle 95.875,71 puandan tamamladı.

  • AA
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.747,95 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,17, holding endeksi yüzde 0,77 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 2,59 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 10,36 ile ulaştırma oldu.

Dünya borsalarındaki negatif seyrin etkisiyle güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, 95.624,99 puana kadar gerilemesinin ardından haftayı 95.875,71 puandan tamamladı.

Analistler, Kanada'da bugün başlayacak G7 Liderler Zirvesi'nden gelecek haber ve açıklamaların takip edileceğini belirterek, gelecek hafta yurt içinde büyüme, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı başta olmak üzere yoğun ekonomik takvimin yatırımcıların odağında olacağını ifade etti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 1. çeyrekte yüzde 6,9 artmasını bekliyor. 11 Haziran Pazartesi günü açıklanacak 2018 yılı 1. çeyrek GSYH verilerine ilişkin ankete göre ekonomistlerin beklentileri en yüksek yüzde 8, en düşük ise yüzde 6 oldu. Ekonomistlerin 2018 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 4,7 olarak gerçekleşti. Türkiye ekonomisi 2017'de yüzde 7,4 büyümüştü.

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